Kuru iğne hangi hastalıkları tedavi ediyor?

İSTANBUL, (DHA)- Fibromiyalji, kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarını kuru iğneyle tedavi ettiklerini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, "Kasta oluşan sertleşmeler, iğnenin mekanik etkisinden faydalanılarak giderilir" dedi. Kuru iğneleme tedavi yönteminin kronik kas iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, tedavi hakkında bilgileri paylaştı. Kuru iğne tedavisi (İMS) için çeşitli uzunlukta ve çok ince iğneler kullanıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Kasılmış ve ağrılı olan ve fonksiyonunu yeterince yerine getiremeyen kaslara bu özel iğneler batırılır. Kaslara uygulanan bu işlemle kaslardaki spazmın çözülmesi, tedavinin esasını oluşturur" diye konuştu. “İĞNELER İLAÇ İÇERMİYOR” Tedavide akupunktur iğneleri ya da ince enjeksiyon iğneleri kullanıldığını ifade eden Uzm. Dr. Sevil Karagül, bu iğnelerin ilaç içermediğine dikkat çekti. ‘Kasta oluşan sertleşmeler, iğnenin mekanik etkisinden faydalanılarak giderilmeye çalışılır’ diyen Uzm. Dr. Sevil Karagül şöyle devam etti:

"Fibromiyalji, kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı oluşan ağrı ve hareket kısıtlılıklarının tedavisinde son dönemde sıkça kullanılan kuru iğne tedavisi, ince ve çeşitli boylarda iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek yapılır. Kas tutulmalarında kasta spazm ve tetik noktalar oluşur; bunlar halk arasında kulunç olarak tarif edilir. Kuru iğnelemede bu kulunçların içine iğne batırılır ve birkaç saniye beklenilir; bu sayede spazmın çözülmesi, tetik noktaların gevşemesi hedeflenir. Bu yöntem tetik nokta aktivasyonunun giderilmesinde oldukça güvenli ve etkin bir biçimde kullanılabilir." “BİRÇOK HASTALIĞI TEDAVİ EDİYOR” Uzm. Dr. Sevil Karagül, kuru iğne tedavisinin uygulandığı hastalıkları şu sözlerle sıraladı: "Boyun, sırt, bel, omuz ağrısı, hareket kısıtlılığı fibromiyalji sendromu, tenisçi ve golfçü dirseği, ağrılı kas spazmlarında; aynı pozisyonda sabit durma sonucu oluşan ağrılarda (bilgisayar kullanımı gibi), duruş bozukluğu ya da skolyoza bağlı oluşan kas gerginlikleri sonucu oluşan ağrılarda; el, dirsek, omuz, topuk ve kalça tendinitlerinde, spor yaralanmalarında ve rehabilitasyonunda, çene eklemindeki tetik noktalara bağlı oluşan ağrılarda, travma sonrası omurga ağrılarında kuru iğne yöntemine başvuruyoruz. Kasların etkilenme durumuna göre tek iğne uygulaması yapılabileceği gibi çoklu iğne uygulamaları da yapılabilir."