Kuru incir alımı için TMO ile Tariş protokol imzaladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan ile kuru incir alımı protokolünü imzaladı. Taban fiyatı kalitesine göre kilo başına 16 ile 18 lira olarak belirlenen kuru incir alımına 14 Ekim Pazartesi günü Germencik ve Nazilli ilçelerinde başlanacağı bildirildi. TMO Genel Müdürü Gürdal, üreticinin elindeki son inciri getirinceye kadar alım yapacaklarını söyledi.

Tariş İncir Birliği'ndeki imza törenine AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Sezon başladığında kuru incirle ilgili düşüncelerimiz vardı. İncir, Aydın'da üreticinin kazancının yüzde 40'ını karşıladığı bir gelir kaynağıdır. Kuru incir Buharkent'ten Söke'ye kadar tüm ilçelerde üretiliyor. Bu sene havaların da iyi gitmesiyle rekolte de geçen yıla göre yüksek oldu. Bu yıl, 'TMO'nın alım yapması halinde fiyatlar yerinde kalabilir' demiştik. İncir üreticisi de kazanır diye düşünmüştük. İncir üreticisi, fiyatları düşerse sıkıntı yaşar. Çünkü 50 bin çiftçi ailesi geçimini incir üretimiyle sağlıyor. TMO'ya fındık ve kuru üzümden sonra kuru incir alımına da başlayacak olması nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.