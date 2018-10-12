Fortnite için 6.02 güncellemesi bugün itibariyle yayınlandı. Güncelleme oyuncuların dans ederek savunmaları gereken dans pistlerini ve Dörtlü Roketatar silahını oyuna ekliyor. Oyuncuların çok sevdiği Kuru Kafa Askeri kıyafeti de kısa süreliğine oyun içi mağazadaki yerini tekrar aldı. Ayrıca içerik üreticilerine para kazanma fırsatı veren Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği de bu güncellemeyle başlayacak.
Herkes Dans Pistine!
Oyunculara birbirinden eğlenceli oyun içi etkinlikler sunan Epic Games’in bu güncelleme için hazırladığı sürpriz, Disko Dalaşı adındaki sınırlı süreli bir mod. Oyuncular 50’ye 50 iki takım halinde girdikleri bu modda, haritanın farklı noktalarında ortaya çıkan dans pistlerinde dans ederek pistin ortasındaki disko topunu yükseltmeye çalışacaklar. Dans Pistlerini ele geçirip savunarak dans çubuğunu en çabuk dolduran takım maçın galibi olacak.
Bu modda üçüncü ve son fırtına çemberine kadar ölen oyuncular yeniden doğacaklar. Fırtına durduğunda haritada 5 dans pisti ortaya çıkacak. Etrafta rakipler yokken pist üzerinde dans edince disko topu havaya yükselmeye başlayacak ve pist oyuncunun takımı tarafından ele geçirilmiş sayılacak. Pistte ne kadar çok oyuncu dans ederse disko topu o kadar hızlı yükselecek.
Yeni Silah: Dörtlü Roketatar
Yayınlanan güncellemeyle oyuna yeni bir silah da eklendi. Dörtlü Roketatar ile bir alana kısa sürede 4 roket birden atarak ateş üstünlüğü sağlamak mümkün. Destansı ve Efsanevi çeşitleri olan bu silahın roket başına 80/84 asgari hasar verme kapasitesi var. Yine bu güncellemeyle Portatif Hisar da oyuna geri dönüyor. Haritada bulunabilecek olan bu eşya ile kısa sürede sağlam savunma noktaları oluşturmak mümkün.
Kuru Kafa Askeri Geri Döndü!
Güncellemenin bir başka sürprizi de oyuncuların uzun süredir tekrar oyuna eklenmesini istedikleri Kuru Kafa Askeri kıyafetinin oyun içi mağazaya gelişi oldu. Bu kez kadın versiyonuyla gelen kıyafeti 1500 V-Papel karşılığında oyun içi mağazadan almak mümkün. Kıyafetle birlikte özel baltası ve planörü de set olarak mağazada yerini aldı. Bu özel kıyafete sahip olmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor, çünkü Kuru Kafa Askeri yalnızca sınırlı bir süre için oyunda olacak.
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