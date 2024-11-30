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Kuru öksürüğünüz varsa dikkat: Akciğer hastalığınız olabilir! Tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 10:18
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Bir türlü geçmeyen öksürük birçok kişinin yaşadığı yaygın bir durum. Doç. Dr. Sibel Ayık, kuru öksürüğün akciğerlerde sorun olduğuna işaret eden bir alarm olduğunu belirterek, “Öksürük 2 aydan daha fazla sürdüyse mutlaka göğüs hastalıklarına gidilmesi gerekir. Altta yatan, ölüme sebep olabilen ciddi akciğer hastalıklarının bir göstergesi olabilir. İhmal edilmemesi gerekir” dedi. İşte detaylar...

Kuru öksürüğünüz varsa dikkat: Akciğer hastalığınız olabilir! Tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Kışın gelmesiyle birlikte bulaşıcı hastalıklar bireyler üzerinde tehdit oluşturmaya başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Ayık, özellikle enfeksiyon bulaşmasıyla görülen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen kuru öksürüklerin, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

"AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI KRONİK ÖKSÜRÜKLER GÖRÜLEBİLİR"

öksürük öksürmek

Kuru öksürüğün, ‘balgam çıkartmadan gıcık tarzındaki öksürük’ anlamına geldiğini ifade eden Doç. Dr. Ayık, öksürüğün; ilk 3 hafta içerisinde ortaya çıktıysa ‘akut’, 3 ile 8 hafta arasında ortaya çıktıysa ‘subakut’, 8 haftadan daha uzun yani 2 ayı geçtiyse ise ‘kronik öksürük’ olarak gruplandırıldığını anlattı. Akut öksürüklerin en çok sebebinin genellikle enfeksiyonlar olduğuna değinen Ayık, “Özellikle viral üst solunum yolu, bronşit düzeyindeki enfeksiyonlara bağlı oluşabilir. Subakut dediğimiz gruplar da uzamış bir enfeksiyona bağlı olabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, tümör ya da akciğer kanserine bağlı ‘subakut’ veya ‘kronik’ öksürükler görülebilir” şeklinde konuştu.

'ÖKSÜRÜK GÜNLÜK HAYATI ETKİLİYORSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI'

öksürük

Doç. Dr. Sibel Ayık, Kuru öksürüğü olan kişinin, öncelikle ‘öksürüğün hangi ortamlarda ortaya çıktığını, tetikleyici durumların ne olduğunu ve gündüz-gece farkını öğrenip kendisini değerlendirebilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Hasta, yakın tarihte enfeksiyon geçirmediyse, sabahları ortaya çıkan bir öksürüğü varsa ve günlük hayatını etkileyebilecek düzeydeyse mutlaka bir doktora başvurması gerektiğinin altını çizen Ayık, “Çünkü kronik öksürük, akciğerlerin ya da hava yollarının kendisini koruma mekanizmasıdır. Problemin ortaya çıktığını gösteren bir bulgudur. Bu durumlarda altta yatan sebeplerin araştırılması gerekir” ifadelerine yer verdi.

"MİDEDEN KAYNAKLI DURUMLARDA ÖKSÜRÜK OLUŞABİLİR"

ÖKSÜRÜK4

Kronik öksürüğün sebebinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ayık, şunları kaydetti:

"Bazen reflü dediğimiz, mideden kaynaklanan durumlardan dolayı öksürükler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda beslenme sisteminin değiştirilmesi gerekir. Yine postnazal akıntı dediğimiz enfeksiyon ve alerjilere bağlı akıntılar vardır. Eğer alerjik bir öksürükse bazen çok nadiren gıdaya bağlı olabilir ama daha çok polenlere bağlıdır. Bunların ortadan kaldırılması gerekebilir. Enfeksiyon ve tümöral olaylarda da kronik öksürükler olabilir. Bu tarz durumlarda destekleyici tedavi dediğimiz, halk arasında ‘ıhlamur, ada çayı’ gibi boğazı yumuşatan, öksürüğü bastırıcı gıdalar ya da ona benzer çaylar da tüketilebilir.”

"ÖKSÜRÜK AKCİĞERİN ALARMIDIR"

akciğer kanser

Kuru öksürüğün akciğerlerin alarmı olduğuna değinen Ayık, şöyle devam etti:

Kuru öksürük, akciğerlerde bir problem olduğunu gösterir. Öksürük 2 aydan daha fazla sürdüyse mutlaka göğüs hastalıklarına gidilmesi gerekir. Altta yatan, ölüme sebep olabilen, ciddi akciğer hastalıklarının bir göstergesi olabilir. İhmal edilmemesi gerekir.”

"GECE ORTAYA ÇIKAN ÖKSÜRÜKLER REFLÜYE BAĞLI OLABİLİR"

akciğer

“Kuru öksürük özellikle uykuya yatar yatmaz ortaya çıkıyorsa, genellikle reflüye bağlı oluşabilir” diyen Ayık, “Mideden özofagusa doğru yemek kaçmasıyla ortaya çıkabilir. Gece içerisinde reflünün tetiklediği öksürükler olabildiği gibi ‘uyku apnesi, gece boğazın kurumasına bağlı öksürüğe’ sebep olabilir. Özellikle sabaha doğru ortaya çıkan öksürüklerde genellikle astım atakları görülebilir. Gece içerisinde herhangi bir öksürük varsa bu problem olduğunu gösterir” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
kuru öksürük öksürük Akciğer‎
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