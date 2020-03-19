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Kuru öksürük ile koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kuru öksürükle koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir sorusu pek çok kişinin kafasında cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, koronavirüs öksürüğü nasıl olur sorusunu yanıtladı. İşte kuru öksürük ve koronavirüsü öksürüğü arasındaki farklar...

Koronavirüsün belirtilerinden biri de öksürük. Pek çok vatandaş mevsim geçişi sebebi ya da başka nedenlerle kuru öksürük yaşayabiliyor. Kuru öksürük ve koronavirüs belirtisi öksürüğü ayırt edebilmek için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir" dedi.

Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark nedir?

Koronavirüsün pek çok belirtisi var. Bunlar ateş, yorgunluk, öksürük, kırgınlık. Grip belirtileri gösteren virüsteki öksürükle, bu dönemlerde yaşanan öksürüğün ayırt edilebilmesi için Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram açıklamalarda bulundu.

BELİRTİLER ARTIYORSA DİKKAT!

BELİRTİLER ARTIYORSA DİKKAT!
Prof. Dr. Bayram bu süreçte yapılacakları şu sözlerle anlattı: "Aslında Korona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Korona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık. Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir. Bu söylediklerim herhangi bir kronik hastalığı olmayan, normalde sağlıklı bir birey için geçerli. Ancak bu dönem polen mevsimi. Özellikle astım hastalarında, alerjik nezlesi olan hastalarda burun akıntısı, nefes darlığı, hırıltı öksürük gibi şikayetler olabiliyor. Bunlar polene mi bağlı, yoksa araya basit bir soğuk algınlığı girdiği için mi, yoksa koronaya mı bağlı bunu ayırt etmek zor. Ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmakta fayda var. Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa doktora başvurmalılar. Korona olmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabilir"

ÖKSÜRÜĞE YÜKSEK ATEŞ EŞLİK EDİYORSA VE NEFES DARLIĞI VARSA...

ÖKSÜRÜĞE YÜKSEK ATEŞ EŞLİK EDİYORSA VE NEFES DARLIĞI VARSA...
Prof. Dr. Bayram özellikle yüksek ateşe dikkat çekerek, "Belirtilerde net bir ayrım yapmak gerçekten zor. Şimdiye kadar koronada gördüğümüz, öksürük daha yaygın oluyor. Ama basit bir soğuk algınlığında, alerjik nezlesi olanlarda, astımı olan birinde de kuru öksürüğü görebiliyoruz. Çok yoğun kuru öksürük varsa biraz daha üzerinde durabiliriz. Yüksek ateş varsa bu önemlidir. Yine basit nezle gripte nefes darlığı çok görülmez" dedi. (DHA)
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