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Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şüpheli yakalandı

02.03.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şüpheli yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir adreste kuru sıkıdan bozma tabanca yapan bir şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste kuru sıkı tabancaların namlularının açılarak, kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir adreste kuru sıkıdan bozma tabanca yapan bir şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste kuru sıkı tabancaların namlularının açılarak, kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese yaptığı operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 13 adet şarjör, 10 adet şarjör yayı, 7 adet sürgü, 46 adet namlu aparatı, 40 adet parçalı namlu aparatı, 74 adet fişek ve namlu açmaya yarayan çeşitli aletler ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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