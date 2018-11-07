Kuru üzüm yüklü TIR'da reçeteye tabi 127 bin 814 hap ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan kuru üzüm yüklü TIR'da, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine İran plakalı TIR'ı durdurdu. 'Curt' isimli narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, kuru üzüm yüklü aracın kupa üzeri ve iç kısmında, sigara kartonlarına gizlenmiş halde, reçeteye tabi, uyuşturucu madde etkisi yapan 127 bin 814 hap ile 598 ampul ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. (34) ve S.H. (34) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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