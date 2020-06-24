Kuru Üzüm : Faydaları Nelerdir?

Kuru üzüm, ülkemizde her bölgede yetiştirilen bir meyve türüdür. Yeşil olarak toplanır ve kurutulur. Asma bitkisinin meyvesi olan üzüm, çekirdekli ve çekirdeksiz olarak iki şekilde üretilir. Yarısından fazlası su olan yumuşak bir meyvedir. Üzüm soğukta -40 dereceye kadar dayanabilir. Bu nedenle üretim alanı oldukça geniştir. Yeşil, siyah ve beyaz renklere sahiptir. Aynı zamanda üzümden sirke, pekmez ve şarap yapılır. Özellikle gelişim ve okul çağındaki çocuklar tarafından sevilerek tüketilir. Günümüzde okullarda dağıtılmaya başlanan kuru üzüm, çocukların demir ve potasyum ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlarken, daha sağlıklı bir şekilde gelişmelerine de büyük oranda yardımcı olur. Kuru Üzümün Kalorisi ve Besin Değeri Miktar (g): 100 Kalori (kcal): 304 Protein (g): 3 Karbonhidrat (mg): 66.77 Yağ (g): 1.28 Kuru Üzümün Faydaları Kuru üzüm insan vücudu için çok faydalıdır. İçinde bulunan demir, A, B1, B2, B6, C vitaminleri, fosfat, potasyum, fosforik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Özellikle çocuklarda kan basıncını düzenler, kemik gelişimi, bağırsak sorunları ve iltihabi hastalıkların önlenmesinde oldukça destekleyici bir kuru meyvedir.

1. Kansere karşı korur Kuru üzüm iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar hücreleri, tahribata uğramalarına karşı korur. Kanserli hücrelerin gelişimini engeller, özellikle kolon kanserine karşı savaşır. Aynı zamanda vücuttaki antioksidan seviyesini arttırarak hücreleri korur. Özellikle kabuğunda bulunan vitamin kansere karşı korur. 2. Kemikleri güçlendirir Kalsiyum açısından zengin olan kuru üzüm, güçlü kemikler ve dişler için önemlidir. Üzüm kalsiyum emilimine ve kemik oluşumuna yardımcı bor adı verilen bir mikro besin içerir. Menopozdan sonra düzenli olarak kuru üzüm tüketmek kadınlarda osteoporoz oluşumunu önleyebilir. 3. Göz sağlığını korur İçeriğinde antioksidanlara benzer polifenolik ve bitkisel besinler bulunur. Bu besinler serbest radikallerin zararından gözleri korur. Yaşa bağlı göz zayıflığı veya katarakt gibi göz rahatsızlıklarına karşı son derece etkilidir. Ayrıca üzüm göz sağlığı için gerekli olan A vitamini, alfa karoten ve beta karoten içerir. 4. Kabızlığı önler Kuru üzümün yapısında yüksek oranda lif bulunur. Küçük bir meyve olarak görünse de yendikten sonra vücutta su alarak şişmeye başlar. Böylelikle bağırsakları yumuşatır, kabızlığı önler. Özellikle çocuklarda bulunan kronik kabızlık için de etkilidir. Aynı zamanda sindirimi rahatlatır, şişkinliği önler.

5. Kansızlığa iyi gelir Üzümün içinde bulunan demir, doğrudan kansızlığa etki eder. İçeriğindeki bakır, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırır. Ayrıca yeni kan oluşumunu desteklemek için B vitamini bulunur. Kansızlığa bağlı olan anemi hastalığı tedavisinde takviye edici bir etki sağlar. Kansızlık Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Kansızlık Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Kuru Üzümün Karaciğere Faydaları Kuru üzümün birçok organa olduğu gibi karaciğere de faydası oldukça fazladır. Karaciğeri temizler ve besler.

Karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Tam anlamıyla karaciğer dostudur. Karaciğer ile ilgili rahatsızlığı olan kişilerin kuru üzüm tüketmesi önerilir. Kuru Üzüm Kilo Aldırır mı? Kuru üzümün içerisinde diğer kuru meyveler gibi glikoz ve früktoz bulunur. Enerji içerdiği için doğal bir kilo aldırıcıdır. İçeriğindeki yüksek oranda şeker ile kilo alımını hızlandırır. Özellikle yatmadan önce tüketilirse rahat bir şekilde kilo alınabilir. Kalorisi 100 gramda 300 kalori civarında olduğu için, üzümü kilosuna dikkat edenler dikkatli tüketmelidir. Bir insanın günlük kalori ihtiyacı 2000 civarındadır. Bu miktarın üzerine çıkıldığı zaman, kilo olarak geri döner. Yenen besinler kalorisine göre tüketilirse kilo kontrolü sağlanır.