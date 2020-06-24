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Kuru Üzüm : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kuru üzüm, ülkemizde her bölgede yetiştirilen bir meyve türüdür.

Kuru Üzüm : Faydaları Nelerdir?

Kuru üzüm, ülkemizde her bölgede yetiştirilen bir meyve türüdür. Yeşil olarak toplanır ve kurutulur. Asma bitkisinin meyvesi olan üzüm, çekirdekli ve çekirdeksiz olarak iki şekilde üretilir. Yarısından fazlası su olan yumuşak bir meyvedir. Üzüm soğukta -40 dereceye kadar dayanabilir. Bu nedenle üretim alanı oldukça geniştir. Yeşil, siyah ve beyaz renklere sahiptir. Aynı zamanda üzümden sirke, pekmez ve şarap yapılır. Özellikle gelişim ve okul çağındaki çocuklar tarafından sevilerek tüketilir. Günümüzde okullarda dağıtılmaya başlanan kuru üzüm, çocukların demir ve potasyum ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlarken, daha sağlıklı bir şekilde gelişmelerine de büyük oranda yardımcı olur.

Kuru Üzümün Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g): 100

Kalori (kcal): 304

Protein (g): 3

Karbonhidrat (mg): 66.77

Yağ (g): 1.28

Kuru Üzümün Faydaları

Kuru üzüm insan vücudu için çok faydalıdır. İçinde bulunan demir, A, B1, B2, B6, C vitaminleri, fosfat, potasyum, fosforik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Özellikle çocuklarda kan basıncını düzenler, kemik gelişimi, bağırsak sorunları ve iltihabi hastalıkların önlenmesinde oldukça destekleyici bir kuru meyvedir.

1. Kansere karşı korur

kanser

Kuru üzüm iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar hücreleri, tahribata uğramalarına karşı korur. Kanserli hücrelerin gelişimini engeller, özellikle kolon kanserine karşı savaşır. Aynı zamanda vücuttaki antioksidan seviyesini arttırarak hücreleri korur. Özellikle kabuğunda bulunan vitamin kansere karşı korur.

2. Kemikleri güçlendirir

güçlü kemikler

Kalsiyum açısından zengin olan kuru üzüm, güçlü kemikler ve dişler için önemlidir. Üzüm kalsiyum emilimine ve kemik oluşumuna yardımcı bor adı verilen bir mikro besin içerir. Menopozdan sonra düzenli olarak kuru üzüm tüketmek kadınlarda osteoporoz oluşumunu önleyebilir.

3. Göz sağlığını korur

göz

İçeriğinde antioksidanlara benzer polifenolik ve bitkisel besinler bulunur. Bu besinler serbest radikallerin zararından gözleri korur. Yaşa bağlı göz zayıflığı veya katarakt gibi göz rahatsızlıklarına karşı son derece etkilidir. Ayrıca üzüm göz sağlığı için gerekli olan A vitamini, alfa karoten ve beta karoten içerir.

4. Kabızlığı önler

kabızlık

Kuru üzümün yapısında yüksek oranda lif bulunur. Küçük bir meyve olarak görünse de yendikten sonra vücutta su alarak şişmeye başlar. Böylelikle bağırsakları yumuşatır, kabızlığı önler. Özellikle çocuklarda bulunan kronik kabızlık için de etkilidir. Aynı zamanda sindirimi rahatlatır, şişkinliği önler.

5. Kansızlığa iyi gelir

kansızlık

Üzümün içinde bulunan demir, doğrudan kansızlığa etki eder. İçeriğindeki bakır, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırır. Ayrıca yeni kan oluşumunu desteklemek için B vitamini bulunur. Kansızlığa bağlı olan anemi hastalığı tedavisinde takviye edici bir etki sağlar.

Kansızlık Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Kansızlık Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kuru Üzümün Karaciğere Faydaları

Kuru üzümün birçok organa olduğu gibi karaciğere de faydası oldukça fazladır.

  • Karaciğeri temizler ve besler.
  • Karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Tam anlamıyla karaciğer dostudur.

Karaciğer ile ilgili rahatsızlığı olan kişilerin kuru üzüm tüketmesi önerilir.

Kuru Üzüm Kilo Aldırır mı?

Kuru üzümün içerisinde diğer kuru meyveler gibi glikoz ve früktoz bulunur. Enerji içerdiği için doğal bir kilo aldırıcıdır. İçeriğindeki yüksek oranda şeker ile kilo alımını hızlandırır. Özellikle yatmadan önce tüketilirse rahat bir şekilde kilo alınabilir. Kalorisi 100 gramda 300 kalori civarında olduğu için, üzümü kilosuna dikkat edenler dikkatli tüketmelidir.

Bir insanın günlük kalori ihtiyacı 2000 civarındadır. Bu miktarın üzerine çıkıldığı zaman, kilo olarak geri döner. Yenen besinler kalorisine göre tüketilirse kilo kontrolü sağlanır.

Siyah Kuru Üzüm Faydaları

Siyah kuru üzümün de faydaları insan sağlığı için oldukça değerlidir.

  • Beyin için çok önemli bir meyve olma özelliği taşır.
  • Tıpkı aspirin gibi kanı sulandırır, koroner kalp hastalığına karşı korur.
  • Cildi güzelleştirir.
  • İçerdiği meyve asitleri ve lif sayesinde mideyi korur, böbrek ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kanı temizlemeye büyük ölçüde yardımcı olur.
  • Özellikle çocuklarda alerjik kaşıntılara karşı koruma sağlar.
  • Bunun yanı sıra sedef ve strese bağlı kaşıntıları da önler.
  • Kalp krizi ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
  • Ayrıca zayıflamak isteyenler için diyet listelerinde yer alır.

Siyah Kuru Üzüm Ne Kadar Tüketilmeli?

Siyah kuru üzümü tüketirken dikkat edilmesi gereken nokta çekirdekleriyle birlikte tüketmektir. Hem mideyi koruyup hem de tam anlamıyla vitaminlerinden faydalanmış olunur.

Siyah üzüm günde 1 avuç tüketilmelidir. Sabahları su ile birlikte tüketildiği zaman doğrudan sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca uyku düzenini sağlar, rahatlatır ve enerji verir.

Siyah Kuru Üzüm İshal Yapar mı?

Siyah kuru üzümün faydaları çok olsa da fazla tüketildiği zaman ishal yapabilir. İçinde bulunan çözünmez lifler, bağırsak yolunda hareket ederken bozulmadan kalırlar. Çözünür lifler ise tam tersi olarak tüketildikten sonra jel kıvamını alır. Bununla birlikte kolonda bakterilerce parçalanır. Bunun sonucunda midede ağrı, gaz ve ishal gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Kuru Üzümün Zararları

  • Üzüm yüksek oranda şeker içerdiği için diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.
  • Alerji gibi hassasiyeti olanlar için yan etki yapabilir. Kaşıntı, kırmızı lekeler, hapşırma hızlı soluma gibi alerjik rahatsızlıklara neden olabilir.
  • Vücudun üzümleri sindirmesiyle bol miktarda fruktoz alınır. Bununla birlikte hazımsızlık ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları oluşturabilir.
  • Kuru üzümün fazla tüketilmesi sonucunda, lifli bir besin olduğu için bu durum mideye zarar verebilir. Kusma, bulantı gibi rahatsızlıklar oluşturabilir. Kilo alımını hızlandırır. İçindeki karbonhidrat miktarı yüksek olduğu için vücutta karbonhidrat birikimine neden olur. Vücut, üzümleri sindirdiğinde fazla oranda fruktoz alınır. Fakat üzümlerin bir kısmı sindirilmemiş olarak kalır ve bağırsağa geçer. Bağırsaktaki bakteriler sindirilmemiş şeker ile beslenmeye başlar ve gaz oluşturur.

Ağartılmış Kuru Üzümün Zararları

Kurutulmadan önce ya da kurutulduktan sonra kimyasal işlemler sonucu kuru üzüm ağartılır. Kuru üzümün işlenmesinde katkı maddeleri kullanılır. Hafif kükürtlü ve yağ kokabilir. Ağartılmış ürünler tercih edilmemelidir. Çünkü bu ürünler birçok işlemden geçer ve katkı maddesi içerir. Bunun sonucu olarak da vücut zarar görebilir. Mide bulantısı ve baş dönmesi yapabilir. İçindeki kimyasallar ciltte kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve yanma yapabilir. Özellikle alerjiye hassas bünyeler dikkat etmelidir.

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