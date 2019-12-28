TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler tüm esnaf ve sanatkârımızı olumsuz etkilediği gibi kuru yemişçi esnafımızın da ekmeğini böldü. Yeni yılın yaklaşması ve yılbaşının vazgeçilmez çerezlerinden olan kuru yemişleri alırken çok dikkatli olunmalı" dedi.

“Kuru yemişçi esnafımız da zincir marketlerden zarar görüyor”

Zincir marketlerin tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkâr gibi kuru yemişçi esnafını da olumsuz etkilediğini belirten Palandöken, “Türkiye’nin dört bir yanını saran, nerede ise her ilçede her mahalle ve sokak aralarında muhakkak şube açan zincir marketler ile metropol şehir ve noktalarda açılan AVM’ler tüm sektörlerdeki esnafımızın ekmeğini böldüğü gibi, kuru yemişçi esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Hazır paketli, üretimi aylar öncesinde yapılmış, içerisinde ne olduğunu görmeden bilmeden aldığımız ve üstelik de normalin iki-üç katı fazla fiyatta olan kuru yemiş satıyorlar. Halbuki kuru yemişin en tazesi ve en uygununu istenilen miktarda kuru yemişçi ve bakkal esnafımızdan hem de ürünün tadına bakarak alınır. Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde o akşam için hazırlık ve alışveriş yapan vatandaşlarımız boşu boşuna çoğu bayat ve pahalı kuru yemişi büyük marketlerden alarak zarara girip sağlıklarını tehlikeye atmasınlar” diye konuştu.