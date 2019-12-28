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  4. “Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır”

“Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler tüm esnaf ve sanatkârımızı olumsuz etkilediği gibi kuru yemişçi esnafımızın da ekmeğini böldü.

“Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kuru yemiş, kuru yemişçi esnafından alınır" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler tüm esnaf ve sanatkârımızı olumsuz etkilediği gibi kuru yemişçi esnafımızın da ekmeğini böldü. Yeni yılın yaklaşması ve yılbaşının vazgeçilmez çerezlerinden olan kuru yemişleri alırken çok dikkatli olunmalı" dedi.

“Kuru yemişçi esnafımız da zincir marketlerden zarar görüyor”
Zincir marketlerin tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkâr gibi kuru yemişçi esnafını da olumsuz etkilediğini belirten Palandöken, “Türkiye’nin dört bir yanını saran, nerede ise her ilçede her mahalle ve sokak aralarında muhakkak şube açan zincir marketler ile metropol şehir ve noktalarda açılan AVM’ler tüm sektörlerdeki esnafımızın ekmeğini böldüğü gibi, kuru yemişçi esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Hazır paketli, üretimi aylar öncesinde yapılmış, içerisinde ne olduğunu görmeden bilmeden aldığımız ve üstelik de normalin iki-üç katı fazla fiyatta olan kuru yemiş satıyorlar. Halbuki kuru yemişin en tazesi ve en uygununu istenilen miktarda kuru yemişçi ve bakkal esnafımızdan hem de ürünün tadına bakarak alınır. Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde o akşam için hazırlık ve alışveriş yapan vatandaşlarımız boşu boşuna çoğu bayat ve pahalı kuru yemişi büyük marketlerden alarak zarara girip sağlıklarını tehlikeye atmasınlar” diye konuştu.

“Kuru yemişte yerli üretici ve esnaf desteklenmeli”
Kuru yemiş fiyatlarında artış olduğunu ve maliyetlerin arttığının altını çizen Palandöken, “Kişi başı kuru yemiş tüketimimiz 9 kilo civarı. Çok sevdiğimiz ve sık tükettiğimiz bu ürün grubunda maalesef geçtiğimiz yıla göre bu yıl birçok kuru yemiş ürünlerinde çeşitli oranlarda artış oldu. Dolayısıyla kuru yemişçi esnafımızın da maliyetleri büyük oranda arttı. Fiyatlar artınca talep de azalıyor. Hem yerli üretici hem kuru yemişçi kaybediyor. Yerli üretimin düşmesi ithal ürünlerin artmasına neden oluyor. Ceviz, badem, soslu fıstık gibi birçok kuru yemiş ürünü farklı ülkelerden yüksek oranda ithal ediliyor. İthal ürünleri daha da pahalıya satan büyük marketler yerine kuru yemişçi ve bakkal esnafı tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuru yemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur. Böylece yerli ürün tercih edildiğinde üreticimiz desteklenmiş olur. Yerli üretici ne kadar fazla desteklenirse maliyetlerde o oranda düşmüş olur. Düşen maliyetlerde tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır” dedi.

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