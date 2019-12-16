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Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye köyü yolunda polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İkaza uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.

Bir süre sonra sanayi sitesine girdikleri otomobilden inen iki kişi yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüphelileri kuru yemiş paketine gizledikleri yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.

İki kardeş oldukları öğrenilen O.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon uyuşturucu

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