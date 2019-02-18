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Kuru yemişçide sahte para ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kuru yemişçide sahte para ile alışveriş yaparken yakalanan Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi.

Kuru yemişçide sahte para ile yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, kuru yemişçide sahte para ile alışveriş yaparken yakalanan Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerinde yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 100'üncü Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerindeki kuru yemişçide meydana geldi. Dükkan sahibi kendisine verilen 50 TL'nin sahte olup olmadığını anlamak için bitişiğindeki iş yerine girdi. Kuru yemişçinin parayı gösterdiği esnaf arkadaşı ise o sırada dükkanda bulunan polise 50 TL'yi kontrol etmesi için verdi. Polis, paranın sahte olduğunu anlayınca esnafla birlikte kuru yemişçiye gitti. Polis burada parayı veren Azerbaycan uyruklu E.J.'nin üzerini aradı. Yapılan aramada, hepsi sahte olmak üzere, 200 TL'lik 9 banknot, 100 TL'lik 22 banknot, 50 TL'lik de 22 banknot ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.J. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Kuru yemişçide sahte para ile yakalandı

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