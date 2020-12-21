HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuru yemişte koronavirüs riski var mı?

Kuru yemişte koronavirüs riski var mı?

21.12.2020 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuru yemişte koronavirüs riski var mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, yılbaşını evde geçirenlerin tercih ettiği gıda maddelerinin başında gelen kuru yemişlerle ilgili ‘bulaş’ riskini değerlendirdi. Çalışkan, "Kuru gıdaların koronavirüs açısından bulaşma riski bulunmamaktadır. Ancak karaciğer kanserine neden olan aflatoksini maddesinin risklerine karşı bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden almalısınız" dedi.

Konanavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla, evlerinde girmeye hazırlanan vatandaşların ise kuru yemişlere olan talebi arttı. Bu süreçte ‘bulaş’ riskine karşı açıkta satılan kuru gıdalarla ilgili uzmanlar el hijyeni ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Gözle görülmeyen aflatoksin denilen mikrobiyolojik risklere karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, kuru yemişlerin ‘bulaş’ riski taşıyıp taşımadığı konusunda şunları anlattı:

“Gerek elle temas gerekse öksürme, hapşırma, konuşma sırasında ortaya çıkan damlacıkların açıkta satılan gıdaların üzerine bulaşması söz konusu olabilir. Bu tip gıdalarda havadan bulaşan bazı toz partikülleri söz konusu olabilir. Bizim ‘aflatoksini’ dediğimiz kurutma süreçleri sırasında uygun nem koşulları sağlanmadığında bir toksin ortaya çıkıyor. Bu özellikle karaciğer kanserine neden olabiliyor. Bu tip aflatoksin içeren gıdaların tüketim miktarı arttıkça risk de büyüyor. Bu maddeyi, tüketicinin anlaması biraz daha zor. Tüketici, bu noktada üretici ile satıcıya güvenmesi gerekiyor. Riski azaltmak adına tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmalısınız”.

1

'KURU GIDALARDA KORONAVİRÜS RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Tüketicinin açıkta satılan gıdalardan kaçınarak ambalajlı ve son kullanım tarihine bakarak ürün tüketmesinin önemine değinen Çalışkan, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde, onaylı ve satış izni olan gıdalar rahatlıkla tüketebilir. Açıkta satılan gıdalarda el hijyenine dikkat edilmezse, solunum hijyenine dikkat edilmezse birtakım bulaşmalar söz konusu olabilir. Biz ambalajlı ürün tüketilmesinin en güvenli yol olduğunu her daim söylüyoruz. Fakat koronanın hayatını sürdürmesi için bir canlıya ihtiyacı var. Bu sebeple korona açısından kuru gıdalarda herhangi bir risk bulunmadı" diye konuştu.

'PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEK LAZIM'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise maskenin önemine dikkat çekerek, "Virüs eğer kuru yemişlerin üzerine bir şekilde damlacık yoluyla bulaştıysa 2 saat içerisinde siz de onunla temas ederseniz size de bulaşma ihtimal olabilir. Burada çalışanlar da önemli. ‘Hijyenik kurallara ne kadar dikkat ediyorlar, maskelerini ürünleri yerleştirirken, toplarken dikkat ediyorlar mı?’ bu husus önemli. Mümkün olduğunca açıkta ürün almamak lazım. Kapaklı veya paketli ürünler tercih edilmeli" diye konuştu.

2

Düzenli kuru yemiş aldığını belirten Vildan Kaçan, salgın nedeniyle kuru yemişleri bir gün beklettikten sonra fırınlayıp tükettiğini ifade etti. Songül Tokoğlu’da vatandaş olarak aldıkları önlemi anlattı: “Aynı yerden kuru yemiş alıyorum. Salgın nedeniyle gıda ve diğer alış veriş paketlerini hemen mutfağa sokmuyorum. Bekletiyorum. Kuru yemişleri de fırınladıktan sonra tüketiyorum.”

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
100 milyonluk ikramiye kuyruğu100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

100 milyonluk ikramiye kuyruğu

POMEM 8 bin polis alımı başvurusu son gün... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Son başvuru günü bugün!

Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.