Kuru yemişte koronavirüs riski var mı?

Konanavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla, evlerinde girmeye hazırlanan vatandaşların ise kuru yemişlere olan talebi arttı. Bu süreçte ‘bulaş’ riskine karşı açıkta satılan kuru gıdalarla ilgili uzmanlar el hijyeni ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Gözle görülmeyen aflatoksin denilen mikrobiyolojik risklere karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, kuru yemişlerin ‘bulaş’ riski taşıyıp taşımadığı konusunda şunları anlattı:

“Gerek elle temas gerekse öksürme, hapşırma, konuşma sırasında ortaya çıkan damlacıkların açıkta satılan gıdaların üzerine bulaşması söz konusu olabilir. Bu tip gıdalarda havadan bulaşan bazı toz partikülleri söz konusu olabilir. Bizim ‘aflatoksini’ dediğimiz kurutma süreçleri sırasında uygun nem koşulları sağlanmadığında bir toksin ortaya çıkıyor. Bu özellikle karaciğer kanserine neden olabiliyor. Bu tip aflatoksin içeren gıdaların tüketim miktarı arttıkça risk de büyüyor. Bu maddeyi, tüketicinin anlaması biraz daha zor. Tüketici, bu noktada üretici ile satıcıya güvenmesi gerekiyor. Riski azaltmak adına tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmalısınız”.