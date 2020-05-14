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Kurucaşile'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs vakası görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bartın Kurucaşile'de Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana vaka görülmedi. Halkın kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasının, vaka görülmemesinde önemli olduğu belirtildi.

Kurucaşile'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs vakası görülmedi

Kentte 1800 nüfuslu Kurucaşile ilçe merkezinde, 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi. İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde halk, evden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışları, Kastamonu Cide ve Bartın bağlantıları kapatıldı. Bugüne kadar Kurucaşile’de kaymakamlık ve belediye tarafından 20 bin maske dağıtıldı. Cuma günleri ilçede kurulan yöresel pazar yerinde girişi ve çıkışlar, tek yerden yapıldı. Pazara gelenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı. İlçe merkezinde polis ekipleri, anonslar yaparak, halkı virüse karşı uyardı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, “Biz Türkiye’de ilk koronavirüs vakaları görülmeye başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aldığı kararlara harfiyen uyduk. Öte yandan Bartın Valiliği kararlarını hiç ödün vermeden belediye ve kaymakamlık olarak uyguladık. O yüzden ilçemize giren ya da çıkan herkesi en hassas bir şekilde takip ettik. Sonuç olarak gereken kuralları maske takılması hijyen konularında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza gereken desteği ve önemi verdik. Vatandaşlarımız da bu kurallara harfiyen uydu. İnşallah bu şekilde bunu atlatacağız. Özellikle cuma günleri pazar yerimizde çok önemli önlemler alarak, giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Yine ilçemizde koronavirüs vakasının görülmemesi insanlarımızı psikolojik olarak olumlu şekilde etkiledi. Halkımız da vakamız olmaması için bizlere sonsuz destek veriyor. Ben de onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatacağız” diye konuştu.

'KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE GÜZEL ÖNLEMLER ALDI'

İlçe esnafından Nihat Temiz, vaka görülmemesine sevindiğini söyleyerek, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kaymakamlık ve belediye güzel önlemler aldı. Özellikle cuma pazarında çok güzel önlemler alındı. İlçemizde vaka görülmemesi bizleri çok sevindiriyor” dedi.

İlçede taksicilik yapan Ali Baykal ise kurallara fazlasıyla uyulduğunu belirterek, “Taksici esnafı olarak, kurallarımıza çok çok önem verdik. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın hiçbiri işi olmadığı sürece dışarı çıkmadı ve maske taktı. Bu noktada kaymakamlık, belediye ve güvenlik güçlerimiz ile sağlıkçılarımız eşgüdümlü çalıştılar. Şirin ilçemizde vaka görülmemesi bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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