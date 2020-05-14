Kurucaşile'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs vakası görülmedi

Kentte 1800 nüfuslu Kurucaşile ilçe merkezinde, 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs vakası tespit edilmedi. İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde halk, evden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışları, Kastamonu Cide ve Bartın bağlantıları kapatıldı. Bugüne kadar Kurucaşile’de kaymakamlık ve belediye tarafından 20 bin maske dağıtıldı. Cuma günleri ilçede kurulan yöresel pazar yerinde girişi ve çıkışlar, tek yerden yapıldı. Pazara gelenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı. İlçe merkezinde polis ekipleri, anonslar yaparak, halkı virüse karşı uyardı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, “Biz Türkiye’de ilk koronavirüs vakaları görülmeye başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aldığı kararlara harfiyen uyduk. Öte yandan Bartın Valiliği kararlarını hiç ödün vermeden belediye ve kaymakamlık olarak uyguladık. O yüzden ilçemize giren ya da çıkan herkesi en hassas bir şekilde takip ettik. Sonuç olarak gereken kuralları maske takılması hijyen konularında ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza gereken desteği ve önemi verdik. Vatandaşlarımız da bu kurallara harfiyen uydu. İnşallah bu şekilde bunu atlatacağız. Özellikle cuma günleri pazar yerimizde çok önemli önlemler alarak, giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Yine ilçemizde koronavirüs vakasının görülmemesi insanlarımızı psikolojik olarak olumlu şekilde etkiledi. Halkımız da vakamız olmaması için bizlere sonsuz destek veriyor. Ben de onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatacağız” diye konuştu.