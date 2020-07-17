Kuruçeşme'de şoke eden olay! Teknede ceset bulundu

Kuru\u00e7e\u015fme'de teknede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtilen 54 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6zer \u0130stikbal'in cesedi bulundu. Kaptan yard\u0131mc\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u0130stikbal'in \u00f6l\u00fcm nedeniyle ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bir de annesini g\u00f6r\u00fcn!Kameralar anbean kaydetti! Kad\u0131nlar aras\u0131nda u\u00e7an tekmeli kavgaKurban Bayram\u0131\u2019nda soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 var m\u0131?