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Kuruçeşme'de şoke eden olay! Teknede ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kuruçeşme'deki bir teknede kaptan yardımcısı olduğu öğrenilen şahsın cesedi bulundu.

Kuruçeşme'de şoke eden olay! Teknede ceset bulundu

Kuruçeşme'de teknede yaşadığı belirtilen 54 yaşındaki Özer İstikbal'in cesedi bulundu. Kaptan yardımcısı olduğu öğrenilen İstikbal'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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