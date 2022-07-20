Kurucuları içinde yer alıyordu! Ömer Faruk Başaran, Gelecek Partisi’nden istifa etti

Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa etti.

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden istifa etti.

İş dünyası, siyaset ve STK'lar içerisinde etkin bir isim olan Ömer Faruk Başaran'ın, Genel Başkanlığı’nı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi’nden istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Ömer Faruk Başaran’ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği, ederse hangi partide devam edeceği şimdiden merak konusu oldu. (DHA)

