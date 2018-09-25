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Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?

25.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger'in istifa kararının 'Facebook ile yaşanan anlaşmazlıklardan' kaynaklandığı düşünülüyor. Peki süreç nasıl gelişti, Instagram'a şimdi ne olacak? BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri Dave Lee yazdı.

Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?

Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, istifa kararı aldı.

Şirketin CEO'su Systrom, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" dedi.

Öte yandan, şirket içinde bir ikililik hali zaten vardı.

Instagram Facebook'un altındaki bir bölüm ya da departman olmaktan çok, ayrı bir şirket muamelesi görüyordu. Facebook için Instagram'ı satın almak kazançlı bir hamleydi.

Instagram'a değer katan da kendi kültürüydü. Bu kültürün yaratıcıları da Kevin Systrom ve Mike Krieger'in ta kendileri.

Kevin Systro (sağda) ve Mike Krieger'in Facebook yönetimiyle yaşanan gerginlikler nedeniyle istifa ettiği düşünülüyor.

Facebooklaşma süreci

İkilinin yarattığı uygulama, birçok yönden Facebook'un zıttı gibiydi.

Facebook'un insanların gözünde balon gibi sönmesine neden olan gürültülü ve karışık yapısı, Instagram'da yoktu.

Ancak geçtiğimiz yıllarda Instagram da giderek içerik yükünü artırdı ve Facebook'a benzemeye başladı: Algoritması zaman akışının sıralamasını değiştirdi ve reklam sayısı da arttıkça arttı.

Facebook'un Instagram'ı gelir yaratan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu.

Bu arada Systrom ile Krieger, Snapchat uygulamasından yüzsüz bir şekilde fikir çalmakla suçlandı.

Ancak bu eleştiriler ikiliyi çok da rahatsız etmemiş olsa gerek ki, Facebook'a dönüşme sürecine devam ettiler. Bu da şirketi bir kırılma noktasına getirdi.

Şimdi Instagram'ın başına geçmesi için düşünülen başlıca isim, şirketin görevdeki ürün yöneticisi Adam Mosseri.

CV'sine bakılırsa bu profil Instagram'ın sadık kullanıcılarını endişelendirebilir: Mosseri, eskiden Facebook'un haber akışından sorumluydu.

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Anahtar Kelimeler:
instagram teknoloji Kevin Systrom Mike Krieger istifa Facebook

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