Kurukafa adam bu kez kafayı cinsel organına taktı!

Gerçek ismi Eric Yeiner Hincapié Ramírez olan Kolombiyalı adam bir sonraki operasyonunu cinsel organından olacağını açıkladı.

İlk dövmesini 12 yaşında annesini kaybettikten sonra yaptıran adam o gün bugündür vücudunda değişiklik yapmaya devam ediyor.

İlk olarak sırtına annesinin resmini dövme olarak yaptıran adam ilerleyen yıllarda tüm vücudunu dövme ile kaplattı.

Kalaca Skull (skull İngilizce'de kurukafa anlamına geliyor) mahlaslı dövme sanatçısı, iskeletlere olan sevgisini bir üst seviyeye taşıyarak burnunu ve kulaklarını ameliyatla aldırmaya karar verdi.

Sanatçı bu görüntüsüne iki yıl süren bir dizi operasyon sonucu kavuştu.

BİR SONRAKİ HEDEFİ CİNSEL ORGANINI ALDIRMAK

Gazetecilere konuşan Ramirez "Hepimiz aynıyız. Erkek yada kadın, yaşlı yada genç hepimiz aynıyız, iskeletiz!" dedi.

Ramirez ayrıca cinsel organını ve testislerini aldırdıktan sonra 'tamamen düz' olacağını ve bir iskelete benzeyeceğini söyledi.



