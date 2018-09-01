Kurul Kalesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday olduğu bildirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan ve ilk olarak 9 yıl önce resmi kazı çalışmaları başlatılan Kurul Kalesi’nin, Ana Tanrıça Kibele heykelinden sonra 2 bin 100 yıllık 3 büyük heykele daha ev sahipliği yaptığı ortaya çıkınca belediyenin harekete geçtiği belirtildi.
Açıklamada, bugüne kadar bir müzeyi doldurabilecek nitelikte 2 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiği ve kalenin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması amacıyla başvuru yapılmasını istediği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Kurul Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması için ilk başvurunun yapıldığını kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a destekleri için teşekkür eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"2016 yılında belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Kurul Kalesi Bilimsel Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü imzaladık. 2 yıllık sürede 1 milyon 577 bin lira ödenekle çalışmaların hızla ilerlemesi için destek verdik. Bu sürede gördük ki binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Kurul Kalesi’nden adeta tarih fışkırıyor. Son 2 yılda Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin yanı sıra burada bulunan 2 bin parça tarihi eserin gün ışığına çıkarılması ne kadar doğru bir karar verdiğimizin de kanıtı oldu."
Yılmaz, saklı tarihin ortaya çıkarılması için kalede belediyenin desteğiyle 25'i arkeolog 40 kişilik ekibin kazı çalışması yürüttüğünü anlatarak, "Her geçen gün daha büyük eserlerin gün yüzüne çıkacağına inandığımız bu bölge için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, Türkiye’deki tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 18 tescilli alan bulunduğu ifade edildi.
- Ordu Kurul Kalesi
Sivri kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müze Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2017'ye kadar devam etti.
Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucu bölgeye M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.
Kalede, 2016'da yürütülen kazıda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen "Ana Tanrıça Kibele" heykeli bulundu.
Ordu'nun önemli turizm mekanlarından olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları ve seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.
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