Kurul Kalesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday olduğu bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan ve ilk olarak 9 yıl önce resmi kazı çalışmaları başlatılan Kurul Kalesi’nin, Ana Tanrıça Kibele heykelinden sonra 2 bin 100 yıllık 3 büyük heykele daha ev sahipliği yaptığı ortaya çıkınca belediyenin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar bir müzeyi doldurabilecek nitelikte 2 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiği ve kalenin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması amacıyla başvuru yapılmasını istediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Kurul Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması için ilk başvurunun yapıldığını kaydetti.