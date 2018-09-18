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Kurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

ORDU'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık 'Kurul Kalesi'nde, 8 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Kalede, aralarında Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.

Kurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulundu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık 'Kurul Kalesi'nde, 8 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Kalede, aralarında Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.
Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı. Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.
Öte yandan, Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiği öğrenildi.

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Kurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulunduKurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulunduKurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulunduKurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulundu

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