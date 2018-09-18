Kurul Kalesi'nde 8 yıllık kazı sona erdi, 2 bin parça tarihi eser bulundu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık 'Kurul Kalesi'nde, 8 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Kalede, aralarında Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin de yer aldığı yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.
Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı. Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.
Öte yandan, Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiği öğrenildi.
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı
Çanakkale'deki termik santralde patlama!
Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz
Bu temizlikçinin aylık kazancı dudak uçuklatıyor!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum