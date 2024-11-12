Kurultay sesleri yükseliyordu... Ekrem İmamoğlu noktayı koydu: "Benim yol arkadaşım değildir"

Kurultay seslerinin yükseldiği CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in düzenlediği toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun kurultay isteğine karşı çıktığını ve "Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir" dediğini belirtti.

Yarkadaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı. İlçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe yöneticilerinin katıldığı bir toplantı. Sunumdan sonra Ekrem İmamoğlu 40 dakika konuştu. Esenyurt’taki kayyum ve kendi fikirlerini aktardı."

İMAMOĞLU: "KURULTAY İSTEYEN BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR"

İmamoğlu konuşmasını bitirtirken ‘Gündemimiz olmamasına rağmen son bir konuya değinmek istiyorum. Medyada imza tartışması dönüyor. Bu tartışmalar partiye zarar veriyor. Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir nokta” dediğini aktardı.