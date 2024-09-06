Kurultaya damga vuran 'İmamoğlu' savunması! Özgür Özel "Partimizin gözdesi" deyip rest çekti: Kimsenin insafına bırakmayız

CHP'nin tüzük değişikliklerini ele alacağı 20. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da ATO Congresium'da başladı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğu kurultaya katılmadı. Kurultayda CHP'nin yol haritasına ilişkin mesajlar veren Özgür Özel'in gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreci vardı. Özel "CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisi, partimizin gözdesinini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek!" diyerek rest çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KATILMAMA KARARI

Davetliler arasında CHP ve SHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmama kararı alarak daveti geri çevirdi. Öymen, Çetin ve Karayalçın ise kurultayda yerini aldı.

ÖZEL: OLMAYACAK TEKLİFLERE 'EVET' DEMEDİK

Kurultayda sahneye çıkarak CHP'nin yol haritası hakkında mesajlar veren Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CHP bugünkü gölge kabinesinde olduğu gibi, yarın kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek kabinesinde kadın erkek eşitliğine yer verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Klavye şövalyelerini, o Twitter kahramanlarını ve partimizi paçasından aşağı çekmeye çalışanları o çukurda bıraktık, yolumuza baktık. Bunlara karşı kulak asmadık. Ancak önümüzde iki risk vardı; iktidarın CHP ile tartışma, kavga etme, gerilme ve kutuplaşma siyasetini bir taktik ve strateji olarak sürdürdüğünü ve arttırarak devam ettirmek istediğini hep beraber gördük. Bunlara karşı kulak asmadık.

2024 seçimlerini de ittifaksız kazanamayacağımızı düşünenler çoktu. Sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermedik. Olmayacak tekliflere 'evet' demedik. Biz ittifakı milletin kendisiyle yaptık. Türkiye İttifakı'nı hep birlikte meydan meydan büyüttük.

İMAMOĞLU'NU "PARTİMİZİN GÖZDESİ" DİYE SAVUNDU

Ekrem İmamoğlu'nun dosyası yüzünden Türkiye'deki siyaseti dizayn etme çabası var. 1 milyon 460 bin üyemiz adına ifade ediyorum ki sayın İmamoğlu'nun tutumu hepimizin tutumudur. CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisi, partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek!

ÜÇ DÖNEM KURALI GELİYOR: MİLAT 2019

Öte yandan Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre CHP'de tüzük değişikliğiyle üç dönem kuralı getiriliyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla adaylaşamayacak. Milletvekillerinde önseçimle gelenlere sınır konmayacak. Belediye başkanları seçim bölgelerini değiştirdiklerinde aday olabilecekler. Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek.

Kurultayda Divan Başkanlığına seçilen isim Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır