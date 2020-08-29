Kurultaylar Bitti Sıra Tartışma Programlarında

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimlere az bir süre kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarış hızlanıyor. Demokratlar’ın ardından Cumhuriyetçi Parti de kendi kurultayını düzenledi. Corona salgını nedeniyle önceki kurultaylardan bir hayli farklı gerçekleşen organizasyonda bazılarına göre Trump imaj yenilemeye çalıştı. Göçmen karşıtlığıyla suçlanan Trump örneğin Beyaz Saray’da düzenlenen vatandaşlık yemin törenine katıldı. En azından Cumhuriyetçi seçmen gözünde bu taktik başarılı olmuşa benziyor. Seçmen Zach Lahring, “Trump’ın yasal göçmenliği desteklemesi çok güçlü bir mesaj. Bu ülkeye göç etmek isteyenlere çok açık bir mesaj. Bunu sadece yasal yoldan yapmalarını istiyor. Ve buraya geldiklerinde de çok fazla seçenek var” diyor. Cumhuriyetçilerin önemli oy bölgelerinden olan kırsal kesimdeki kadın oylarının da anketlerde azaldığını ortaya çıkması kurultayda etkisini gösterdi. Kurultaydaki konuşmacılar arasında Trump’ın eşi Melania Trump, kızları Tiffanny ve Ivanka’nın yanı sıra çok sayıda kadın da vardı.

Görevinden ayrılacağını geçen hafta açıklayan Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, “İyi akşamlar…Liderlik rolündeki bir kadın hala roman gibi gelebilir. Başkan Trump için değil. Yıllar boyunca kadınları hem iş dünyası hem yönetimde yüksek pozisyonlara getirdi” dedi. Kurultaydaki bu ve buna benzer konuşmalar da bazıları üzerinde etkisini göstermişe benziyor. Cumhuriyetçi seçmen Jonda Sewell da onlardan biri. Sewell, “Bu konuşmalar iyiydi, samimiydi ve güç veriyordu. Bu partinin bir parçası ve kadın seçmen olmaktan gurur duydum” diyenlerden. Trump’a yönelik bazı kesimlerce yöneltilen önemli suçlamalardan biri de ırkçılık. Kurultayda bu suçlama da çürütülmeye çalışıldı. Dört gün süren kurultay boyunca Trump anketlerde geriden takip ettiği rakibi Joe Biden’ı yakalamak için çaba sarf etti. Kararsızların oyunu elde etmeye çabaladı ve göçmenlikle ırkçılık tartışmalarında ılımlı mesajlar vermeye çalıştı. Bununla birlikte kurultay boyunca Joe Biden ve Demokratlar’a sert suçlamalar dikkat çekti. Corona salgını ise Amerika gündemindeki kadar yer bulamadı kurultayda.