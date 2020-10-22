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Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e Savcı Bey darbesi! Kuruluş Osman 30. bölümde neler oldu?

22.10.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 30. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Geyhatu'yu durdurmak için oğlu Savcı Bey'e görev veriyor. Ertuğrul Bey'in "Obamızın umudu sendedir oğul" sözleriyse diğer oğlu Osman Bey'i üzüyor. Osman Bey'in "Ben ne ettim baba da senin gönlünden böyle düştüm" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 30. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 31. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Ertuğrul Bey Geyhatu'yu durdurmak için Osman Bey yerine Savcı Bey'e görev veriyor.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.

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Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

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'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

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Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak?

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Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne?

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Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

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