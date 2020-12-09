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Kuruluş Osman 37. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar zaferi Nikola'yı korkutuyor!

09.12.2020 02:49 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. 9 Aralık Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni fethetmesi düşmanlarını paniğe sokuyor. Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ne bayrağı dikiyor. Osman Bey'in Kulucahisar zaferinin haberi Nikola'ya da ulaşıyor. İşte Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 37. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.

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Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

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Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı?

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Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

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Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

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Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

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Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi?

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Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?

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Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

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