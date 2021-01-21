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Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den intikam yemini: Nikola bu gece ölecek! Kuruluş Osman 42. son bölümde neler oldu?

21.01.2021 02:10 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 42. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın final sahnesine Kumral Abdal'ın Osman Bey'e hediyesi damga vurdu. Kumral Abdal'ın sözleriyle yeni devletin ismi de Osmanlılar olarak ortaya çıktı. Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "Bizim kısmetimize de Nikola düşecek. Nikola bu gece ölecek" sözleri dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman dizisi 20 Ocak Çarşamba akşamı 42. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt’teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girdi.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vurdu.

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HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

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Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

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PAPA'NIN AJANLARININ PLANI NE?

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi?

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Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

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Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

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