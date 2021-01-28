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  4. Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bayhoca'yı alacağız, kaleyi vereceğim" Kuruluş Osman 43. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bayhoca'yı alacağız, kaleyi vereceğim" Kuruluş Osman 43. son bölümde neler oldu?

28.01.2021 02:20 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 43. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın final sahnesine Osman Bey'e gelen mektup damga vurdu. Mektupta "Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim" yazıyordu. Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanında Osman Bey, Nikola'ya esir düşen yeğeni Bayhoca için, kaleyi vereceğini açıklıyor.

Kuruluş Osman dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 43. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 3 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

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KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

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OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer.

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Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

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HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi?

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Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

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