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Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dündar Bey ölüyor mu? Ragıp Savaş Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

08.04.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 53. son bölümüyle nefesleri kesti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı dizinin son bölümünde, Osman Bey hainlik yapan Dündar Bey'i pusuya düşürerek yakaladı. Kuruluş Osman'ın 54. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar Bey için idam kararı veriyor. Osman Bey'in meydanda Dündar Bey'i okla hedef alması ise dikkat çekiyor. Peki Kuruluş Osman'da Dündar Bey ölüyor mu? Dündar Bey rolündeki Ragıp Savaş diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 7 Nisan Çarşamba akşamı 53. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 14 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Dündar Bey'in idam hükmü açıklandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

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HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur.

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Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

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NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur.

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Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

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Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek?

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Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak?

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Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit Ragıp Savaş
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