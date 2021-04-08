Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dündar Bey ölüyor mu? Ragıp Savaş Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 7 Nisan Çarşamba akşamı 53. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 14 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Dündar Bey'in idam hükmü açıklandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur.

Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.