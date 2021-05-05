Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan, Osman Bey’e ne ceza verecek?

Uç bölgelerinde hakimiyetini pekiştirmek isteyen Togay, Kuruluş Osman’ın 57. yeni bölümünde planlarına devam ediyor ve Türk Moğol çatışmasını fırsata çevirmeye çalışıyor. Diğer yandan Şeyhedebalı ise Osman Bey’e Malhun Hatun ile evlenmesi gerektiğini söylüyor.

KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Osman Bey, Moğollar tarafından görevlendirilen ve vergiyi almak için gelen elçiyi kovar. Bu olay üzerine fırsat bekleyen Togay'ın aradığı kozun eline geçirmesine yol açar. Artık dönmesi imkansız bir yola girdiğini bilen Osman Bey'in bu hareketi, Selçuklu başkentinde bile ses getirmiştir. Moğolların gazabından kurtulmak isteyen Selçuklu sultanı, bunun için Osman Bey'i cezalandırmak amacıyla başkente çağırır.

Nikola obada görevlendirdiği casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenir, Moğol-Türk çatışmasını fırsat bilerek uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için planlarını hayata geçirmeye başlar. Bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirmek isteyen Cerkutay ise Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.