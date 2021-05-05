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Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan, Osman Bey’e ne ceza verecek?

05.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta birbirinden heyecanlı olaylara sahne olan Kuruluş Osman’ın 57. yeni bölüm fragmanında Osman Bey Moğollara vergi vermeyi reddediyor ve elçiyi kovuyor. Ancak Selçuklu Sultanı bu durumdan hoşnut olmuyor ve Osman Bey’i cezalandırmak için başkente çağırıyor.

Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan, Osman Bey’e ne ceza verecek?

Uç bölgelerinde hakimiyetini pekiştirmek isteyen Togay, Kuruluş Osman’ın 57. yeni bölümünde planlarına devam ediyor ve Türk Moğol çatışmasını fırsata çevirmeye çalışıyor. Diğer yandan Şeyhedebalı ise Osman Bey’e Malhun Hatun ile evlenmesi gerektiğini söylüyor.

KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Osman Bey, Moğollar tarafından görevlendirilen ve vergiyi almak için gelen elçiyi kovar. Bu olay üzerine fırsat bekleyen Togay'ın aradığı kozun eline geçirmesine yol açar. Artık dönmesi imkansız bir yola girdiğini bilen Osman Bey'in bu hareketi, Selçuklu başkentinde bile ses getirmiştir. Moğolların gazabından kurtulmak isteyen Selçuklu sultanı, bunun için Osman Bey'i cezalandırmak amacıyla başkente çağırır.

Nikola obada görevlendirdiği casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenir, Moğol-Türk çatışmasını fırsat bilerek uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için planlarını hayata geçirmeye başlar. Bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirmek isteyen Cerkutay ise Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

Osman Bey, Umur Bey'in Togay'la savaş kararı almasının ardından kurduğu planın bozulmasından kaygı duyar ve Umur Bey’in aldığı bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Osman Bey'e Umur Bey'in desteğini alması ve Türk obalarını birleştirme amacına ulaşabilmesi için Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan, Osman Bey’e ne ceza verecekk

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Malhun Hatun'un da desteğini alan Osman Bey, Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obaları için ölüm kalım savaşı haline gelen bu mücadelede Kalonoz, Savcı Beyi, haince sırtından hançerledi.

Nikola, destek için çevre tekfurlardan asker toplar ve Malhun Hatun'un yanında Osman Bey'le savaşması nedeniyle Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Nikola ile ilişkisini düzeltmeye çalışan Umur Bey emrine karşı gelen kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgüne gönderme kararı alır.

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakını bozmak için yollar aramaktadır bu arada beklenmedik bir strateji geliştirir. Moğollara vergi vermeyi kabul ettiğini söyleyerek Togay'la anlaşan Osman Bey’in bu tavrı herkeste şaşkınlık yaratırken emrine verilen nökerlerle güçlenen Togay uç bölgesinde hakimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla bu gelişmeyi fırsata çevirmenin planını yapar.

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atv Kuruluş Osman dizisi
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