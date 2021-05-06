MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey ile Malhun Hatun evleniyor mu? Kuruluş Osman 57. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey ile Malhun Hatun evleniyor mu? Kuruluş Osman 57. son bölümde neler oldu?

06.05.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 57. son bölümüyle nefesleri kesti. Son bölümde Şeyh Edebalı, Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyledi. Kuruluş Osman'ın 58. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman Bey, Bala Hatun'a Malhun Hatun'la evlenmek istediğini açıklıyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 5 Mayıs Çarşamba akşamı 57. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 12 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120380414

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120388456

Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120381624

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120381804

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120383023

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek?

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120384530

Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120385802
Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

0x0-57-bolum-foto-galeri-1620120388619

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen operasyon!MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen operasyon!
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

İpli bikiniyle 'mutlu olmaya hazırım' pozu verdi

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Sosyal medyayı sallayan 20 Years Challange akımı hakkında uyarı

Sosyal medyayı sallayan 20 Years Challange akımı hakkında uyarı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Olaylı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Uğur Güneş'ten beklenmeyen değişim!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.