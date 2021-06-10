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Kuruluş Osman 62. son bölümde Osman Bey, Togay'ı öldürdü! Teoman Kumbaracıbaşı diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

10.06.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 62. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, öldürülen Bamsı Bey'in intikamını aldı. Bamsı Bey'i şehit eden Togay ve sağ kolu Camuha'yı yakalayan Osman Bey, cezalarını kendi elleriyle verdi. Dizide Togay'ı canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı da Kuruluş Osman'dan ayrıldı. Kuruluş Osman'ın 63. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 9 Haziran Çarşamba akşamı 62. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

OSMAN BEY, BAMSI'NIN İNTİKAMINI ALDI

Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

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Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Moğol Komutanı Kara Şaman Togay'ı canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı da son bölümde birlikte diziye veda etti.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

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Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

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MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.

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Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

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MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Teoman Kumbaracıbaşı
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