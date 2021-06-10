Kuruluş Osman 62. son bölümde Osman Bey, Togay'ı öldürdü! Teoman Kumbaracıbaşı diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 9 Haziran Çarşamba akşamı 62. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

OSMAN BEY, BAMSI'NIN İNTİKAMINI ALDI

Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Moğol Komutanı Kara Şaman Togay'ı canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı da son bölümde birlikte diziye veda etti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.