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Kuruluş Osman 64. bölümüyle sezon finalinde nefes kesen savaş sahnesi! Kuruluş Osman'da, Osman Bey oğlu Orhan'ı kucağına aldı!

24.06.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 64. son bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Kuruluş Osman'ın sezon finalindeki müthiş savaş sahnesi nefesleri kesti. Diğer yandan ise Osman Bey Bala Hatun'dan hamile olduğu müjdesini aldı. Malhan Hatun ise oğlunu dünyaya getirdi. Osman Bey, veliahtı olacak olan oğluna Orhan adını koydu.

Kuruluş Osman 64. bölümüyle sezon finalinde nefes kesen savaş sahnesi! Kuruluş Osman'da, Osman Bey oğlu Orhan'ı kucağına aldı!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 23 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 64. bölümüyle sezon finali yaptı. Sultan Mesud’un Konya’ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

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Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

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Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

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Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

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Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir.

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Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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