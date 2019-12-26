Kuruluş Osman'a Diriliş Ertuğrul dizisinden hangi oyuncu katıldı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu dizinin kadrosuna Didem Balçın'ın ardından, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Abdurrahman Alp karakterine hayat veren Celal Al da katıldı.
Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Abdurrahman Gazi ismiyle katıldı.
Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğdu. Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer alarak Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştı. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da yer alacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum