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  4. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? ATV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? ATV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 02:26 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman, yeni yılla birlikte ekranlara iki hafta ara verdi. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi ve ATV 8 Ocak Çarşamba yayın akışı.

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? ATV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer'in başrollerde oynadığı, Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yeni yılla birlikte sevilen dizinin yayınına iki hafta ara verdi. ATV'de 8 Ocak 2020 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yerine sinema filmleri ekrana gelecek. ATV'nin yayın akışında bu akşam 20.00'da Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden, 22.00'da ise Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmleri yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. yeni bölümü ise, 15 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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