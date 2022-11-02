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Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı

02.11.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Başrolünde yer alan Burak Özçivit’in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. 2 Kasım ATV yayın akışının yayınlanmasının ardından izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı

Kuruluş Osman’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri heyecanla 103. bölümü bekliyorlar. 2 Kasım ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor. Yeni bölüm tarihinin ne zaman ekrana geleceği yayınlanan fragman ile belli oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak.
Bu akşam ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor.

kuruluş-osman

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman Özel Bölüm
21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
23:30 Yalnız Kurt
03:00 Mutfak Bahane
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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