Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı

Kuruluş Osman’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri heyecanla 103. bölümü bekliyorlar. 2 Kasım ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor. Yeni bölüm tarihinin ne zaman ekrana geleceği yayınlanan fragman ile belli oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Bu akşam ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman Özel Bölüm

21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel

23:30 Yalnız Kurt

03:00 Mutfak Bahane

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

