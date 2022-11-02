Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı

Kuruluş Osman’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri heyecanla 103. bölümü bekliyorlar. 2 Kasım ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor. Yeni bölüm tarihinin ne zaman ekrana geleceği yayınlanan fragman ile belli oldu.
Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak.
Bu akşam ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’da Kuruluş Osman özel bölümü, saat 21:30’da ise Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı yer alıyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman Özel Bölüm
21:30 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
23:30 Yalnız Kurt
03:00 Mutfak Bahane
05:00 Bir Zamanlar Çukurova