ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin Cerkutay'ı seyircilerin dikkatini çekti. Dizinin takipçileri Cerkutay'ın kim olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırıyor. Peki Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Kuruluş Osman Cerkutay nasıl öldü? İşte ayrıntılar...
35 yaşındaki oyuncu Çağrı Şensoy, başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay’ın yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini canlandırıyor. Bunun ardından dizinin sevenleri Cerkutay karakterini araştırmaya başladı. Malesef Cerkutay hakkında tarihi kaynaklarda bilgiye ulaşılamadı.
Kuruşuş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteri ile dikkat çeken Çağrı Şensoy'un oyunculuk kariyeri merak ediliyor. 17 Nisan 1986 İstanbul doğumlu Çağrı Şensoy 35 yaşındadır. İlkokul, orta okul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lisansını Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır.
Şensoy iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatro, sinema ve televizyon dizisi projelerinde yer alan Şensoy; Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Ölüm Çiçekleri, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde kendini göstermiştir.
İşte Çağrı Şensoy'un rol aldığı televizyon dizileri:
2006 /Sıla / atv
2008 /Ölüm Çiçekleri /Çentik Duvar /Star TV
2010 /Çakıl Taşları/ Doğan /Fox TV
2011 /Mazi Kalbimde Yaradır /Necati/ TRT 1
2011 /Kavak Yelleri/ Alp/ Kanal D
2012 /Esir Şehrin Gözyaşları / Fox TV
2014 /Günahkar/ Gökhan
2014-2015 /Aşkın Kanunu/ Kibar Ali /TRT 1
2016 /46 Yok Olan /Berkecan /Star TV
2016-2017/ Muhteşem Yüzyıl Kösem /Deli Hüseyin Paşa// Fox TV
2017-2018 /Savaşçı /Teğmen Kürşat Kınık/ Fox TV
2018 /Mordkommission İstanbul /Serkan Demirci/ ARD
2019- /Kurtuluş Osman /Bamsi Alp /atv
Rol aldığı sinema filmleri:
2009 /Güz Sancısı / Tomris Giritlioğlu
2012 /Veda Makamı / İpek Kent
2021 / Derin Düşün-ce / Çağatay Tosun
2014 /Meddah / Batur Emin Akyel
2015/ Kendinol / Serkan Özarslan
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