ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin Cerkutay'ı seyircilerin dikkatini çekti. Dizinin takipçileri Cerkutay'ın kim olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırıyor. Peki Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Kuruluş Osman Cerkutay nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY KİMDİR? KURULUŞ OSMAN CERKUTAY NASIL ÖLDÜ?

35 yaşındaki oyuncu Çağrı Şensoy, başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay’ın yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini canlandırıyor. Bunun ardından dizinin sevenleri Cerkutay karakterini araştırmaya başladı. Malesef Cerkutay hakkında tarihi kaynaklarda bilgiye ulaşılamadı.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Kuruşuş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteri ile dikkat çeken Çağrı Şensoy'un oyunculuk kariyeri merak ediliyor. 17 Nisan 1986 İstanbul doğumlu Çağrı Şensoy 35 yaşındadır. İlkokul, orta okul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lisansını Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır.

Şensoy iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok tiyatro, sinema ve televizyon dizisi projelerinde yer alan Şensoy; Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Ölüm Çiçekleri, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde kendini göstermiştir.