Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, merakla beklenen 18. son bölümüyle ekrana geldi.



Kuruluş Osman'ın son bölüm final sahnesinde seyirciyi oldukça heyecanlandıran ipuçları verildi. Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey'e söylenen ''Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak'' sözleri ortalığı salladı.

Bu sözlerin ardından ise Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğinin çalması da izleyenleri iyice heyecanlandırdı. Dizinin son sahnesi Engin Altan Düzyatan müjdesi verince sosyal medyada da çok konuşuldu. Engin Altan Düzyatan diziye geri mi dönüyor sorusu akıllara geldi. Twitter'da çok konuşulanlardan biri oldu.

KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 29 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman'da Alişa ve Dündar'a karşı Osman Bey ve Balgay zorunlu bir ittifak yapmak zorunda kaldı. Osman Bey ile ittifak yapan Balgay ise gerçek niyetini adamlarına açıkladı. Anlaşmaya rağmen düşmanlığını sürdüren Balgay'ın "Osman ya bize biat edecek yada eceline" sözleri dikkat çekti.