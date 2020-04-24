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Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 01:46 | Son Güncelleme

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 18. son bölümünde dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümündeki ''Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak'' sözleri merak uyandırdı. 'Kuruluş Osman'a Ertuğrul Bey geri mi dönecek?' sorusu akıllara geldi. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan diziye Engin Altan Düzyatan'ın katılıp katılmayacağı ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, merakla beklenen 18. son bölümüyle ekrana geldi.

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Kuruluş Osman'ın son bölüm final sahnesinde seyirciyi oldukça heyecanlandıran ipuçları verildi. Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey'e söylenen ''Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak'' sözleri ortalığı salladı.

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Bu sözlerin ardından ise Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğinin çalması da izleyenleri iyice heyecanlandırdı. Dizinin son sahnesi Engin Altan Düzyatan müjdesi verince sosyal medyada da çok konuşuldu. Engin Altan Düzyatan diziye geri mi dönüyor sorusu akıllara geldi. Twitter'da çok konuşulanlardan biri oldu.

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KURULUŞ OSMAN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 29 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman'da Alişa ve Dündar'a karşı Osman Bey ve Balgay zorunlu bir ittifak yapmak zorunda kaldı. Osman Bey ile ittifak yapan Balgay ise gerçek niyetini adamlarına açıkladı. Anlaşmaya rağmen düşmanlığını sürdüren Balgay'ın "Osman ya bize biat edecek yada eceline" sözleri dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesine mani olarak Moğol-Bizans ittifakına engel olan Osman Bey, Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın ittifakına karşılık Balgay’la birlikte hareket etmek zorunda kalır. Aksakallılarla buluşan Osman, Moğol-Bizans ittifakındaki yeni gelişmeleri öğrenirken, Kayı uluğlarından biri olan yeni yoldaşının müjdesini de alır.

Dündar, Alişar’la yaptığı plan uyarınca Kayı Obası’na giderek Gündüz Bey’den af diler. Osman Bey, Prenses Adelfa’yı koruma görevini Bala Hatun’a verir.

Osman Bey; Moğol-Bizans ittifakının yeni hamlesine karşılık verip Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Gündüz Bey, af dileyen Dündar’a nasıl yanıt verecek? Bala Hatun ve Prenses Adelfa arasında neler yaşanacak?

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