Kuruluş Osman'da Gündüz Bey öldü mü? Gündüz Bey'i canlandıran Emre Basalak diziden çıktı mı? Gündüz Bey tarihte kimdir, tarihte nasıl ölüyor?

Kuruluş Osman en son 94. bölüm ile ATV ekranlarına geldi. İnegöl kalesine mancınık ve toplarla saldıran Osman Bey ve alpları zafere doğru giderken verilen şehitler Türk birliğini derinden sarsıyor. Peki, tarihte Gündüz Bey nasıl öldü, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? İşte Kuruluş Osman ve GÜNDÜZ Bey'e dair sorulan soruların yanıtlar…

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Oğuzların Bozok koyunun Kayı Boyu'na mensup Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un en büyük oğullarıdır. Osman Gazi'nin abisidir. Ayşe Hatun ile evlenip bu evlilikten Aydoğdu ve Aktimur adında iki evlada sahiptir. Eskişehir'de sancak beyliği yaptı. Osmanlı Devleti'nin ilk subaşısıdır. Subaşı, polis amiri demektir.

KURULUŞ OSMAN GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde İnegöl Kalesi'nin fethi işlendi. Fetihte yer alan Osman Gazi'nin abisi Gündüz Bey, fetih sırasında aldığı yaralar sonucu son sözleri andıran sözlerde bulundu. Yeni bölüm ile yanıt bulacak sorular için gözler tarih sayfalarına döndü.

TARİHTE GÜNDÜZ BEY NASIL ÖLDÜ?

Tüm ailesi gibi Türk birliğine hizmet eden Gündüz Bey tarihte 1299 yılında İnegöl Fethi sırasında şehit düşmüştür. Buna göre sevilen karakter bu bölümde diziden ayrılacak.

EMRE BASALAK KİMDİR?

Basalak, 28 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'nda profesyonel olarak çalışma hayatına başladı.

İlk olarak Ekmek Teknesi dizisiyle ekrana çıkan Emre Basalak daha sonra Deniz yıldızı adlı dizde oynadı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla ödül almayı başardı.

