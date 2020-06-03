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  4. Kuruluş Osman'da Hazal Hatun sürprizi! Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde!

Kuruluş Osman'da Hazal Hatun sürprizi! Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde!

DİZİ HABERLERİ  | 03.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu katıldı. Kuruluş Osman'ın 24. son bölmnde Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil oldu.

Kuruluş Osman'da Hazal Hatun sürprizi! Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde!

Doktorlar ve O Hayat Benim gibi dizilerle ekranların ünlü simaları arasına giren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kuruluş Osman'ın 3 Haziran Çarşamba ekrana gelen 24’üncü bölümünde, kadroya katılan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ilk kez izleyiciyle buluştu.

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Bozoğlu, Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun rolünü canlandırıyor.

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Yeşim Ceren Bozoğlu Kuruluş Osman'a katılmasını sosyal medya hesabından "Hazal hatunu takdimimdir.Müthiş bir ekip ile, müthiş bir aileyle buluştum. Heyecanım dorukta. Allah utandırmasın" açıklamasıyla duyurdu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Son bölümde Alişar’ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır’ın annesi Hazal Hatun’un Kayı Obası’na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun’un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak.

Hazal Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey ve Kayı Obası, Bizans tuzağına karşı ne yapacak? Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek?

Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak? Bu sorular ‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yanıt bulacak.

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