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Kuruluş Osman'daki Selcen Hatun kimdir? Selcan Hatun'un tarihteki yeri nedir?

08.03.2021 00:24 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'daki Selcen Hatun kimdir? Selcan Hatun'un tarihteki yeri nedir?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Selcen Hatun karakteri izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Diziyi düzenli takip eden seyirciler sıkça Selcen Hatun'un tarihteki yerini araştırıyor. 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu'ya uzanan yolculukta Türklere kapıyı açan Sultan Alparslan'ın karısı olan Selcan Hatun'un tarihteki yerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman'daki Selcen Hatun karakteri merak ediliyor. Gözü pek, savaşçı olan Selcen Hatun'un tarihteki yerini ve hikayesini seyirciler merak ediyor. Oyuncu Didem Balçık'ın canlandırdığı Selcen Hatunla ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Dede Korkut Hikayelerinde Kanlı Koca adındaki bir aşiret beyi, Kan Turalı adındaki oğluna eş ararken kimseyi beğenmez, uzun gezmelerden sonra Trabzon tekfurunun kızı Selcen Hatun'u beğenir. Selcen Hatun hem çok güzeldir hem de çok hünerli bir savaşçıdır.

Bu kızı koruyan üç hayvan vardır. Boğa, aslan ve deve hayvanlarını öldürene kız verilecektir. Kan Turalı adlı genç bunu kabul eder, üç hayvanı da öldürüp Selcen Hatun'u alır. Babası, kızı verdiği için pişman olup arkasından ordu gönderse de Selcen Hatun ve Kan Turalı koca orduyu yener ve ülkelerine dönerler.

Selcan Hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul hayranlarının yakından tanıdığı Selcan Hatun, Kuruluş Osman kadrosunda da yer alıyor. Selcan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyor. Osman Bey yengesi Selcan Hatun'dan Bala Hatun'u kendisine istemesini söylüyor. Bu arada Selcan hatun'un obası da Kayı obasına taşınıyor. Diriliş Ertuğrul Dizisi'nde de olan Selcan Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun eşidir. Süleyman Şah'tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için oldukça hırslı davranmıştır.

Selcan Hatun rolünü kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul’da olduğu gibi Kuruluş Osman’da da Selcan Hatun karakterini Didem Balçık oynuyor.


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atv Didem Balçın
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