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Kuruluş Osman'dan MIPTV’de büyük başarı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı reyting şampiyonu ‘Kuruluş Osman’, içerik sektörünün en önemli organizasyonlarından MIPTV’de büyük bir başarıya imza attı.

Kuruluş Osman'dan MIPTV’de büyük başarı!

atv ekranlarında yayınlanan reyting şampiyonu ‘Kuruluş Osman’, içerik sektörünün en önemli organizasyonlarından MIPTV’de göğsümüzü kabarttı.

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen organizasyon kapsamındaki “One TV Year In The World Cracking Audience Trends” sunumunda 2019’un en iyi çıkış yapan dizileri listesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, 32 ülkeden yapımların yer aldığı listede Türkiye'yi temsil eden tek Türk dizisi oldu.

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Sezon başında uluslar arası lansmanını Cannes’da gerçekleştirilen MIPCOM içerik fuarında yapan ve büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, MIPTV’de de adından övgüyle söz ettirerek Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, heyecan dolu bölümleriyle her çarşamba ATV’de.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman, MIPTV,

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