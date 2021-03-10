Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir? Dündar Bey nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Ragıp Savaş’ın hayat verdiği Dündar Bey karakteri birçok izleyici tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, “Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir?” sorusunun yanıtı arıyor. Süleyman Şah’ın oğlu Dündar Bey kimdir? Dündar Bey nasıl öldü?
Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.
Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmiştir. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken yer almıştır.
90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.
Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.
Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.
Savaş, 24 Ekim 1966, İzmit'te dünyaya geldi. 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu’nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu’na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi’nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit’te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK’ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.
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