Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir? Dündar Bey nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Ragıp Savaş’ın hayat verdiği Dündar Bey karakteri birçok izleyici tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, “Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir?” sorusunun yanıtı arıyor. Süleyman Şah’ın oğlu Dündar Bey kimdir? Dündar Bey nasıl öldü?

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.

Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmiştir. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken yer almıştır.