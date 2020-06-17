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Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten final paylaşımı! Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.06.2020 02:56 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Instagram'dan yaptığı final paylaşımıyla dizinin hayranlarını meraklandırdı. Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, dizinin 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'finale doğru' notunu düştü. Peki Kuruluş Osman final mi yapacak? Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 26. yeni bölümünden fragman da yayınlandı. Yeni bölümde obaya yapılan Moğol baskını sonrasında Osman Bey intikam planı yapıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 17 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN FİNAL PAYLAŞIMI

Dizide Osman Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit ise yeni bölüm fragmanını 'Finale doğru' notuyla paylaştı. Bu paylaşım 'Kuruluş Osman final mi yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

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Sevilen dizi bir hafta sonra ekrana gelecek olan 27. bölümüyle sezon finali yapacak ve ekrana veda edecek. Ancak Kuruluş Osman Eylül ayında 2. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

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Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak?

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Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor?

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Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

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