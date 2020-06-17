Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten final paylaşımı! Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Sevilen dizi bir hafta sonra ekrana gelecek olan 27. bölümüyle sezon finali yapacak ve ekrana veda edecek. Ancak Kuruluş Osman Eylül ayında 2. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Dizide Osman Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit ise yeni bölüm fragmanını 'Finale doğru' notuyla paylaştı. Bu paylaşım ' Kuruluş Osman final mi yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Başrollerinde Burak Özçivit , Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 17 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.



Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor?



Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

