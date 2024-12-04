Kuruluş Osman Hazal Hatun neden ayrıldı? Feyza Işık "Olumsuz etkiledi" dedi

ATV ekranlarında 6 sezondur büyük bir izleyici kitlesine hitap eden Kuruluş Osman, izleyicisini etkilemeye devam ediyor. Ancak dönem dönem dizide ayrılıklar yaşanıyor.

Bu sezon Kuruluş Osman’a Hazal Hatun karakteriyle katılan Feyza Işık da diziden ayrılan oyunculardan biri oldu. Feyza Işık, diziden ayrılmasının ardındaki gerçek nedeni açıklayarak, izleyicilerini bilgilendirdi.

Dizindeki sorun sebebiyle tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u açıklamasıyla dikkat çekti.

Işık açıklamasında "Hikayemizi biraz daha erken tamamladık. Performansımı olumsuz etkileyen dizimdeki sorunun tedavisine ve eğitime devam. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizide Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer yakın zaman önce diziden ayrılmıştı.