MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman Hazal Hatun neden ayrıldı? Feyza Işık "Olumsuz etkiledi" dedi

Kuruluş Osman Hazal Hatun neden ayrıldı? Feyza Işık "Olumsuz etkiledi" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde yaprak dökümü yaşanıyordu. Kuruluş Osman'a Hazal Hatun rolüyle dahil olan Feyza Işık da ayrılan isimlerden biriydi. Işık diziye neden veda ettiğini açıkladı.

Kuruluş Osman Hazal Hatun neden ayrıldı? Feyza Işık "Olumsuz etkiledi" dedi

ATV ekranlarında 6 sezondur büyük bir izleyici kitlesine hitap eden Kuruluş Osman, izleyicisini etkilemeye devam ediyor. Ancak dönem dönem dizide ayrılıklar yaşanıyor.

Bu sezon Kuruluş Osman’a Hazal Hatun karakteriyle katılan Feyza Işık da diziden ayrılan oyunculardan biri oldu. Feyza Işık, diziden ayrılmasının ardındaki gerçek nedeni açıklayarak, izleyicilerini bilgilendirdi.

Dizindeki sorun sebebiyle tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u açıklamasıyla dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2024-12-04 111746

Işık açıklamasında "Hikayemizi biraz daha erken tamamladık. Performansımı olumsuz etkileyen dizimdeki sorunun tedavisine ve eğitime devam. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-04 112137

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizide Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer yakın zaman önce diziden ayrılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de her saat harita değişiyor: ABD PYD'yi koruyacak mı? Pentagon Sözcüsü Ryder açıkladı: 'Değerli ortağımız' diyerek yanıtladı!

Suriye'de her saat harita değişiyor: ABD PYD'yi koruyacak mı? Pentagon Sözcüsü Ryder açıkladı: 'Değerli ortağımız' diyerek yanıtladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya baş döndüren teklif! 1 saniye bile düşünmeden...

82 bin liralık telefonu sadece 393 liraya aldı! Şeytanın aklına gelmez

82 bin liralık telefonu sadece 393 liraya aldı! Şeytanın aklına gelmez

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.