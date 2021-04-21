Kuruluş Osman’ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cerkuyat ölüyor mu?

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey’in cezasının bir an önce kesilmesine hükmetmişti. 55. Yeni bölümde ise Malhun Hatun Osman Bey ile birlikte savaşabilmek için babasıyla karşı karşıya geliyor.

İŞTE KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman’ın 55. bölümünde Osman Bey’in, Nikolay’ın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkarması ve savaş alanında Bizans ordusunun karşısına dikilmesi, uç bölgesinde bir kez daha dengelerin değişmesine neden olur.

Moğolların baskısı yüzünden ağır vergiler koyan Yarhisar Tekfuru'nun zalimliği nedeniyle Yarhisarlılar Osman Bey'e sığınır. Osman Bey, Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeder ve bu hareket, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına yol açar.

Togay, Osman Bey'e karşı kendi nökerleri ile birlikte Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlamıştır. Togay’ın Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat gerçekleştireceği haberi üzerine Malhun Hatun bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak ister, bu nedenle de babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.