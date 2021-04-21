Kuruluş Osman’ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cerkuyat ölüyor mu?

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, amcası Dündar Bey’in cezasının bir an önce kesilmesine hükmetmişti. 55. Yeni bölümde ise Malhun Hatun Osman Bey ile birlikte savaşabilmek için babasıyla karşı karşıya geliyor.
ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman’ın 55. bölümünde Osman Bey’in, Nikolay’ın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkarması ve savaş alanında Bizans ordusunun karşısına dikilmesi, uç bölgesinde bir kez daha dengelerin değişmesine neden olur.
Moğolların baskısı yüzünden ağır vergiler koyan Yarhisar Tekfuru'nun zalimliği nedeniyle Yarhisarlılar Osman Bey'e sığınır. Osman Bey, Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeder ve bu hareket, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına yol açar.
Togay, Osman Bey'e karşı kendi nökerleri ile birlikte Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlamıştır. Togay’ın Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat gerçekleştireceği haberi üzerine Malhun Hatun bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak ister, bu nedenle de babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.
Osman Bey, kurduğu planla amcası Dündar Bey’in İnegöl Kalesi'nden kaçmasını sağlar ve onu obaya getirdi. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman’la yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının bir an önce kesilmesi kararını verdi.
Nikola, Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak istedi ve Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirdi. Bu sırada ona en büyük yardım Papa’nın ajanlarından geldi. Aldığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı planlayan Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgenin hakimiyetini elde etmeyi planlıyordu.
Togay, Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar aldı ve uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koydu. Osman Bey ise Nikolay’ın planladığı saldırı hakkında bilgi alarak Söğüt'ün düşmesine engel olmak amacıyla yeni bir strateji belirledi. Bizans kuvvetleri Söğüt'e baskına giderken, Osman Bey, Nikolay’ın karşısına dikildi ve kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koydu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum