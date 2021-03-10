Kuruluş Osman’ın Burçin Hatun’u bomba gibi projeyle geliyor

Kuruluş Osman dizisindeki Burçin Hatun karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, sinema filmiyle gündeme gelmeye hazırlanıyor.

2018 yılında Şahin Tepesi isimli dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

Oyuncu, Sokağın Çocukları isimli dizi projesinde de yer aldı. Ayrıca Adanış Kutsal Kavga filminde Zehra rolündeki oynadı, şimdi de yeni projesine hazırlanıyor.

ŞAFAK VAKTİ FİLMİNDE ROL ALACAK

Aslıhan Karalar, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini yaptığı Rafadan Hayat Film şirketinin hazırladığı Şafak Vakti isimli filmde rol alacak. Kayseri ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan çekimler merakla bekleniyor. Zira proje 15 Temmuz filmi olarak öne çıkacak.

Aslıhan Karalar’ın yanı sıra; Sercan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı, Berke Üzrek ve Tugay Mercan da filmin kadrosunda bulunan ünlü isimler.



