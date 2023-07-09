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Kuruluş Osman'ın 'Cerkutay Alp'i ve 'Aygül Hatun'u evlendi! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın düğününden kareler

09.07.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan arasında dizi setinde başlayan arkadaş kısa sürede aşka dönüştü. Kuruluş Osman'ın iki oyuncusu eğlenceli bir düğünle dünyaevine girdi. Dizinin başrolü Burak Özçivit de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Kuruluş Osman dizisinde 'Cerkutay Alp' karakterini oynayan Çağrı Şensoy ile 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan bir süredir birlikteydi.

Dizi setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan iki oyuncu geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

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Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan evlendi. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

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Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu’da orman içinde evlenen çiftin nikah şahitleri ise Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci oldu.

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