Kuruluş Osman’ın Sultan Mesut’u Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Selçuklu Sultanı kimdir?

Dündar Bey’in diziden ayrılmasının ardından birçok ünlü Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Son olarak ise diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan, Şener Savaş dahil edildi. Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Sultanı Sultan 2. Mesud’a hayat veriyor.

SULTAN 2. MESUD KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.