MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman’ın Sultan Mesut’u Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Selçuklu Sultanı kimdir?

Kuruluş Osman’ın Sultan Mesut’u Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Selçuklu Sultanı kimdir?

09.06.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV kanalının sevilen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da adım adım sezon finaline yaklaşırken, diziye yeni isimler de dahil olmaya devam ediyor. 64. Bölümde sezon finali verecek olan diziye, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şener Savaş dahil oldu. Şener Savaş’ın canlandırdığı Sultan Mesut kimdir?

Kuruluş Osman’ın Sultan Mesut’u Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Selçuklu Sultanı kimdir?

Dündar Bey’in diziden ayrılmasının ardından birçok ünlü Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Son olarak ise diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan, Şener Savaş dahil edildi. Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Sultanı Sultan 2. Mesud’a hayat veriyor.

SULTAN 2. MESUD KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

SDF

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.

Tebriz’den Anadolu’ya sultan olarak dönen Gıyâseddin Mesud önce Kayseri’de, ardından Konya’da tahta çıktı (683/1284). II. Mesud’un tahta çıktığı ve III. Keyhusrev’in öldürüldüğü tarihle ilgili farklı rivayetler de vardır (Turan, s. 582-583).

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

şener savaş

Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.

şener savaş1

YER ALDIĞI DİZİLER

  • 2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • 2018 : Mehmetçik Kut'ül Amare
  • 2016 : Muhteşem Yüzyıl: Kösem
  • 2014 : Yedikule Hayat Yokuşu
  • 2013 : Nizama Adanmış Ruhlar
  • 2011 : İnsan Aldandı
  • 2009 : Kırık Kalpler
  • 2010 : Geniş Aile

şener savaş2

  • 2008 : Kız Takımı
  • 2007 : Ezo Gelin
  • 2008 : Doktorlar
  • 2006-2014 Arka Sokaklar
  • 2005 : Beşinci Boyut
  • 2004 : Haziran Gecesi
  • 2004 : Cennet Mahallesi
  • 2004 : Sırlar Dünyası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Enes Batur hayalleri gerçekleştirdi!Enes Batur hayalleri gerçekleştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bizde dizi yapan adam bana...

Bizde dizi yapan adam bana...

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.