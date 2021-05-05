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  4. Kuruluş Osman'ın yapımcısından bir bomba daha! Ak Kızın Destanı ne zaman çıkacak?

Kuruluş Osman'ın yapımcısından bir bomba daha! Ak Kızın Destanı ne zaman çıkacak?

05.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ve daha önce ekranlarda olan Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni bir yapım geliyor. Bozdağ Film, "Ak Kızın Destanı" isimli iddialı projeye hazırlanıyor. Peki Ak Kızın Destanı ne zaman çıkacak?

İşte yeni projeyle ilgili detaylar...

'AK KIZIN DESTANI' DİZİSİ GELİYOR!

Ekranlarda uzunca bir süre yayınlanan ve 2019 senesinde final yapan "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle yakaladığı başarıyı "Kuruluş Osman"la sürdüren yapımcı Mehmet Bozdağ şimdi ise dev prodüksiyonlu "Ak Kızın Destanı" projesine hazırlanıyor.
Tv100'ün yapmış olduğu habere göre, yapımcı Mehmet Bozdağ'ın patronu olduğu Bozdağ Film bu yaz yine büyük ses getirecek bir yapıma daha hazırlanıyor.

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şirket, ATV için çektiği "Kuruluş Osman" dizine Temmuz başına kadar devam etmeyi planlıyor. Diğer yandan da "Ak Kız Destanı" isimli dizinin cast çalışmalarına başlandı.

DİZİ TEMMUZ AYINDA SETE ÇIKIYOR!

DİZİ TEMMUZ AYINDA SETE ÇIKIYOR!
Yeni yayın sezonunda izleyiciyle buluşması planlanan dizi için Temmuz ayında sete çıkılacak. Yayın için ATV'yle görüşülen dizinin hikâyesi ise 9. yüzyılda geçiyor.

KİMSESİZ KIZ İLE HAN OĞLUNUN DESTANSI AŞKI

KİMSESİZ KIZ İLE HAN OĞLUNUN DESTANSI AŞKI
Büyüleyici hikâyesiyle dikkat çeken proje, Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki süreçte Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ile eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikâyesini televizyon ekranlarına taşıyacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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