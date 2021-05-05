Kuruluş Osman'ın yapımcısından bir bomba daha! Ak Kızın Destanı ne zaman çıkacak?

İşte yeni projeyle ilgili detaylar...

'AK KIZIN DESTANI' DİZİSİ GELİYOR!

Ekranlarda uzunca bir süre yayınlanan ve 2019 senesinde final yapan "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle yakaladığı başarıyı "Kuruluş Osman"la sürdüren yapımcı Mehmet Bozdağ şimdi ise dev prodüksiyonlu "Ak Kızın Destanı" projesine hazırlanıyor.

Tv100'ün yapmış olduğu habere göre, yapımcı Mehmet Bozdağ'ın patronu olduğu Bozdağ Film bu yaz yine büyük ses getirecek bir yapıma daha hazırlanıyor.

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI Şirket, ATV için çektiği "Kuruluş Osman" dizine Temmuz başına kadar devam etmeyi planlıyor. Diğer yandan da "Ak Kız Destanı" isimli dizinin cast çalışmalarına başlandı.

DİZİ TEMMUZ AYINDA SETE ÇIKIYOR! Yeni yayın sezonunda izleyiciyle buluşması planlanan dizi için Temmuz ayında sete çıkılacak. Yayın için ATV'yle görüşülen dizinin hikâyesi ise 9. yüzyılda geçiyor.