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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

05.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Osman Bey' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık bölümünü bitirdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

2005 yılında Best Model of Turkey seçilen Burak Özçivit; Baba Ocağı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda gibi yapımlarda rol aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Çalıkuşu dizisindeki partneri Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Burak Özçivit'in eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Burak Özçivit, henüz oyunculuk kariyerinin başındayken meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Magazin aleminin gözde çiftlerinden olan ikilinin evleneceği konuşuluyordu ancak ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Zeynep Dörtkardeşler, sevgilisi Burak Özçivit'in Baba Ocağı dizisindeki partneri Ceren Hindistan ile öpüşmesine çok sinirlenmiş, Özçivit'ten ayrılma kararı almıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Zeynep Dörtkardeşler, 2014 yılında başarılı sunucu Alp Kırşan ile dünyaevine girdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde Akdeniz'de yaşayan ünlü çift, 3 çocuk sahibi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı


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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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