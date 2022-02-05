Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eski aşkı ünlü oyuncu çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Şimdilerde Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık bölümünü bitirdi.

2005 yılında Best Model of Turkey seçilen Burak Özçivit; Baba Ocağı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda gibi yapımlarda rol aldı.

Çalıkuşu dizisindeki partneri Fahriye Evcen ile dünyaevine giren Burak Özçivit'in eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Burak Özçivit, henüz oyunculuk kariyerinin başındayken meslektaşı Zeynep Dörtkardeşler ile aşk yaşadı.

Magazin aleminin gözde çiftlerinden olan ikilinin evleneceği konuşuluyordu ancak ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Zeynep Dörtkardeşler, sevgilisi Burak Özçivit'in Baba Ocağı dizisindeki partneri Ceren Hindistan ile öpüşmesine çok sinirlenmiş, Özçivit'ten ayrılma kararı almıştı.

Zeynep Dörtkardeşler, 2014 yılında başarılı sunucu Alp Kırşan ile dünyaevine girdi.

Şimdilerde Akdeniz'de yaşayan ünlü çift, 3 çocuk sahibi...



