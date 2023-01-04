Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir? Tarihte İsmihan Sultan kimdir, nasıl öldü?

İsmihan Sultan karakterini dizide Deniz Barut canlandırmaktadır. Tarihte, Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşi olan İsmihan Sultan, III. Murad'ın kız kardeşi olarak bilinir. İsmihan Sultan karakterine hayat veren Deniz Barut, şarkıcı Derya Uluğ'a benzerliği nedeniyle karıştırılmaktadır. Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. Peki, Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut kimdir? Tarihte İsmihan Sultan'ın yeri nedir?
Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa'nın eşidir ve III. Murad'ın kız kardeşidir. İsmi bazı kaynaklarda İsmihan Sultan olarak da geçmektedir. Sokullu Mehmet Paşa'yla iki çocuğu oldu, bunlar Sultanzâde İbrahim Bey ve Gülruh Hanımsultan'dır.
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır. 2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.
Diziler:
2018 - 2019 Avlu
2019 - Hekimoğlu
2020 - Sol Yanım
2021 - Destan
2022 - Kuruluş Osman
Filmler:
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2018 - Nezih Bir Film
2019 - Sesinde Aşk Var
2020 - Baba Parası